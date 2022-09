Sberbank letos peníze nepošle. ČEZ zažívá na burze divokou jízdu | E15.cz

odemykáme >>>

Koncern Volkswagen si vyhlédl letištní areál v Líních na Plzeňsku a zvažuje zde výstavbu továrny na bateriové články do elektromobilů v přepočtu až za 122 miliard korun. Takzvaná gigafactory se teď stala jedním z významných témat předvolebních bojů o posty v zastupitelstvech Plzně i dotčených obcí. Převážná většina regionálních politických uskupení s výstavbou gigafactory nesouhlasí.

Věřitelé padlé ruské Sberbank uvidí své první peníze pravděpodobně až na počátku příštího léta. I pokud by prodej aktiv banky proběhl bez dalších průtahů, jen díky nutným zákonným lhůtám si věřitelé přijdou na své až koncem prvního pololetí příštího roku. Sberbank byla podle své insolvenční správkyně Jiřiny Lužové zdravou bankou, což by mělo celý proces výplaty věřitelů maximálně zrychlit.

Měla to být nuda a je z toho největší zmatek na burze. Akcie ČEZ jdou letos v létě z ruky do ruky a zcela ovládly pražskou burzu. Až šedesát procent peněz, které během léta investoři protáčeli na domácím akciovém parketu, teklo právě skrze energetické akcie. Loni touto dobou to přitom nebyla ani třetina. Příčinou je spektakulární nejistota ohledně budoucnosti byznysu ČEZ, a to především s ohledem na záměry politiků. Výsledkem jsou nejvrtkavější ceny akcií ČEZ od velké finanční krize v roce 2008.

Ještě nedávno nemyslitelná věc se stává skutečností: Česku hrozí uhelná krize. Ne proto, že by se uhlí netěžilo dost, ale kvůli omezeným kapacitám nákladních železničních dopravců. Ti varují, že se do elektráren, tepláren či uhelných skladů nemusí včas přepravit dostatek paliva. Potížím už čelí první teplárny.

Váznoucí dodávky zemního plynu z Ruska a meziroční růst jeho ceny na evropském trhu na zhruba sedminásobek společně s drahou elektřinou silně dopadají na řadu průmyslových odvětí. V ohrožení jsou především evropští producenti kovů a hnojiv. Jejich odstávky přitom mají často dalekosáhlé dopady pro další navazující odvětví a způsobují dominový efekt. Provoz omezují či uvažují o jeho zastavení například výrobci nápojů jako dánský pivovar Carlsberg či italský producent minerálek Sanpellegrino.

Už za několik dní by mělo odstartovat jedno z největších evropských IPO v historii. Německý automobilový koncern Volkswagen uvede na konci září samostatně na akciovou burzu výrobce luxusních sportovních vozů – společnost Porsche. Podle agentury Bloomberg Volkswagen stanoví cenové rozpětí pro akcie Porsche o nadcházejícím víkendu a na začátku příštího týdne začne přijímat nabídky od investorů.

Český startupový svět v posledních dvou letech pořádně rozkvetl, našli se první jednorožci a objem investovaných peněz byl nevídaný. Na trhu byla velká chuť vybudovat globálně úspěšné firmy, jejichž potenciál sahá daleko za Rozvadov. Nadějných start-upů vznikají každý rok stovky. Který z nich je ten pravý, jenž udělá pořádnou díru do světa?

Růstu poptávky po polovodičích a posilování výroby vděčí producent čipů Onsemi (ON Semiconductor) z Rožnova pod Radhoštěm za loňský vzestup tržeb o téměř 370 milionů na čtyři miliardy korun. Američtí vlastníci, kterým tak čistý zisk vzrostl o třicet milionů na necelých 170 milionů, rozjeli další investice do rozšiřování produkce. Díky tomu by se letošní tržby měly dostat na 4,6 miliardy se ziskem přes 200 milionů korun.

Ceny ropy se v posledních dnech propadly nejníže od počátku války na Ukrajině, na delší dobu je nezvedla ani dohoda skupiny OPEC+ o snížení těžby. Důvodem je zejména očekávané snížení poptávky po surovině v Číně. Americká vláda se mezitím snaží přimět nejen Peking, ale i další důležité dovozce k podpoře cenového stropu pro ruskou ropu.

