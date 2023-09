Inflace? Přichází poslední míle. Miliardáři jdou pro drobné investory | e15.cz

odemykáme >>>

Česko zažije po zhruba třinácti letech už skoro nečekaný, zato však vymodlený úkaz. Míra inflace v zemi totiž v optimistickém případě už tento měsíc klesne pod úroveň sazeb České národní banky, tedy pod sedm procent. Přinejmenším pro domácí banky to bude znamenat faktický konec inflační éry. Protože miliardy uložené u centrální banky jim začnou vynášet více, než činí inflace. Obyčejní lidé, pro které je sedm procent na jakémkoli typu účtu pouhou utopií, si mohou symbolicky otevřít snad jen malé šampaňské, éra trvale nízkých cen totiž hned tak nepřijde. „Klíčové bude lednové přecenění. Jeho efekt bude hlavní, po třech podzimních měsících silnější inflace přijde leden, kdy očekáváme propad inflace. To, na jaké úrovni inflace příští rok začne, do velké míry statisticky ovlivní inflaci i ve zbytku roku,“ uvádí radní České národní banky Jan Procházka.

odemykáme >>>

Česká investiční skupina RSBC podnikatele Roberta Schönfelda chystá deal s drobnými investory. V nabídce dceřiné firmy RSBC Consortio jsou bondy až za 300 milionů korun, výnosy z emise hodlá skupina nalít do společného byznysu s partnery RSBC týkajícího se hned několika pražských a brněnských realitních projektů. Pro Schönfeldovu skupinu jde o třetí vstup na tuzemské dluhopisové trhy, v rámci minulých dvou emisí si firmy ze skupiny napůjčovaly přes 830 milionů korun. Česká národní banka formálně schválila skupině třetí dluhopisový prospekt v závěru srpna.

odemykáme >>>

Až pro tři miliardy korun si jde mimo jiné i za drobnými investory finanční skupina J&T. Prostřednictvím dceřiné JTSEC CZ Financing 1 nabídla investorům balík dluhopisů, jehož prodejem hodlá skupina zčásti poplatit starší dluhy firem z „rodiny“. Česká národní banka formálně prospekt schválila na počátku září. Pro J&T to je letos druhý zářez na domácím trhu s bondy. Na jaře vyrazila za penězi s ambicí získat až 4,5 miliardy jiná firma ze skupiny. Jedna z největších investičních společností v zemi láká na výnos relativně vysoko nad sazbou ČNB.

VIDEO: Robot Ameca hodnotí rizika AI pro lidstvo

Video se připravuje ... Robot Ameca hodnotí rizika AI pro lidstvo • VIDEO E15 (Reuters)

Výběr dalších premiových článků:

Výjimečné místo mezi miliardáři a sběrateli zaujímá Luděk Sekyra. Vystudovaný právní filozof založil jednu z největších soukromých filozofických knihoven. Magazín e15 do ní nechal nahlédnout, a to včetně pohledu na nejvzácnější kousek – úryvek z první vytištěné knihy na světě, Gutenbergovy bible z poloviny 15. století.

Před dvaceti lety založil Mall.cz, internetový obchod, který patří dlouhé roky k lídrům trhu. Když Ondřej Fryc známý e-shop prodal, vrhl se na investice do startupů a do rozsáhlé podpory neziskových projektů. „Bude to znít trochu zvláštně, ale my tu práci neděláme primárně pro peníze. Jsme bytostně přesvědčení o tom, že startupy jsou pro společnost obrovsky prospěšné. Jsou pro Česko živou vodou,“ říká Fryc, který byl také jedním ze sponzorů volební kampaně Petra Pavla nebo části aktuálně vládnoucí koalice.

Největší burzovní humbuk od roku 2021. Takový má být zítřejší vstup akcií čipového architekta ARM na Wall Street. Britská technologická firma nabídla investorům akcie odpovídající zhruba desetiprocentnímu podílu. Cení si je až na bezmála pět miliard dolarů, tedy v přepočtu kolem 110 miliard korun. V předvečer příchodu ARM na trh se spekuluje o tom, že investoři by byli ochotni nakoupit až patnáctinásobně větší množství akcií, než firma nabízí. Příchod na burzu je z pohledu ARM zároveň příznivě načasován, polovodičová branže zasahující do oblasti umělé inteligence je v centru pozornosti burziánů. Právě proto ovšem analytici varují, že růstový prostor akcií burzovního novice může být omezený.

Náročné období zažívají akcionáři americké zábavní skupiny Disney. Kvůli měnícímu se mediálnímu prostředí její hospodaření pokulhává a také už tři roky nevyplácí dividendy. Nepříznivý vývoj se odráží i na ceně akcií, která se za poslední rok propadla o 30 procent a je v současnosti nejníže za poslední dekádu. Podle některých expertů to však může být příležitost k nákupu.