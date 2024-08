Málokteré české průmyslové „stříbro“ zůstalo v domácích rukách, natož v péči rodinné firmy. Pavel Janeček s dcerou Kateřinou Kubištovou vedou českobrodskou společnost Karma, jejíž plynové spotřebiče provázely alespoň po část života každého z nás. Karel Macháček, který kdysi továrnu založil a ze svého jména jí složil název, by letos oslavil 150 let od narození.

Investoři začali o prázdninách naplno lačnit po českých státních dluhopisech. Už od června sílící zájem o domácí vládní dluh zesílil v červenci poté, co v Česku prakticky přestaly růst ceny a burziáni tak začali spekulovat na to, že Česká národní banka ještě masivněji uvolní svou politiku. To totiž dělá z bondů lukrativní investici. Zejména velcí hráči se zároveň na poslední chvíli snaží „zamknout“ relativně solidní výnos na dlouhá léta dopředu. Z apetitu investorů těží český stát. Ten si totiž může dovolit nabídnout za své dluhy podstatně menší úrok než ještě před pár měsíci. Jen za první prázdninový měsíc tak stát mohl na úrocích za nové půjčky ušetřit víc než desetinu.

Ještě loni byl Proud minipivovar, kde se v malém množství vyráběla netradiční piva. Jeho vlastník, Plzeňský Prazdroj ovládaný japonskou společností Asahi, se tak chtěl jako pivovarnický gigant přidat k módní vlně řemeslných piv. Letos ale nastal nečekaný obrat. Tradiční český pivovar pod značkou Proud začal prodávat nápoj s nižším obsahem alkoholu, jakousi napodobeninu mexické Corony. A zacílil jím na široké masy zejména mladších spotřebitelů, kteří se jinak od tradičního piva stále více odvracejí.

VIDEO: Flexi novela zákoníku práce není tak revoluční, jak se prezentuje. Práci na švarc nevyřeší, říká právník Valíček v pořadu FLOW

Na Generálním štábu ČR i na Ministerstvu obrany řeší pořádnou „prekérku“. Důvodem jsou byrokratické průtahy ohledně získání osmi vrtulníků, které za pomoc Ukrajině Česku slíbily dodat Spojené státy. Jejich výsledkem je, že se helikoptéry Česku zbytečně prodraží.

Mohl by si klidně říkat „pan Cider“. Alexandros Samaras je šéfem společnosti F. H. Prager, která vsadila na řemeslnou výrobu moštů. Firmu začal vést poté, co ji koupila společnost Kofola jeho otce Jannise Samarase. V rozhovoru pro e15 magazín vypráví o tom, jak přinést nové anglické ciderové odrůdy jablek do českých sadů, o investicích, ale i o vztahu nastupující generace k velkému světu podnikání.