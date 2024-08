Je to jeden z největších evropských sporů, v němž jde v přepočtu až o dvě miliardy eur. Na jedné straně stojí výrobci kamionů, kteří se už od roku 1997 protiprávně domlouvali na cenách, na druhé dopravci, kteří od nich nákladní auta předraženě nakupovali a nyní chtějí odškodné. Příležitost v tom vycítil byznysmen Tomáš Raška ze skupiny Natland. Koupil německou společnost Financialright Claims, jež požadavky na odškodnění sdružuje a nyní si ve sporu připisuje první výrazný úspěch.

Statisíce nábojů do tanků a minometů začne chrlit nová výrobní linka na plnění munice ve slovenské firmě VOP Nováky, která patří do průmyslově technologické skupiny Czechoslovak Group (CSG). Takzvaná šnekovačka s automatickým podáváním je důležitou součástí výrobního programu společnosti, jež patří k předním a strategicky významným výrobcům nábojů. Investice do nové linky přesáhly deset milionů eur.

Pavel Tykač, jeden z nejbohatších Čechů, investor do uhlí a majitel fotbalové Slavie, začíná prodávat své připravované solární projekty. Německý fond KGAL od něj nyní kupuje mostecký projekt 50megawattové elektrárny, která by byla z dnešního pohledu nejvýkonnějším celistvým solárním zdrojem v Česku. Tykačova skupina Sev.en chce v prodejích pokračovat a aktuálně vybírá nové majitele pro další dvě developované elektrárny.

VIDEO:Spor společnosti Westinghouse s KHNP jaderný tendr neohrozí, tvrdí odborník Vladimír Wagner

Česká pobočka americké společnosti Onsemi, která v Rožnově pod Radhoštěm vyrábí čipy pro automobilky nebo průmyslové použití, loni zvýšila tržby o 2,3 miliardy na 7,1 miliardy korun. Do budoucna firma očekává ještě výraznější růst, který bude spojen s Českem – v červnu si vybrala Rožnov jako místo, kde rozšíří produkci za zhruba 46 miliard korun. Podle informací e15 by tato expanze měla na tržbách přidat přes 20 miliard korun.

Lákají na technologický náskok v oblasti baterií i softwaru, zároveň však z geopolitických důvodů představují větší investiční riziko. V posledních letech tolik skloňované čínské automobilky usilovně expandují na světové trhy s pestrou nabídkou moderních elektromobilů za často velmi atraktivní ceny. Řadě investorů pátrajících po dosud nenaplněném potenciálu tak způsobují bolehlav: koupit, či nekoupit? To je, oč běží v případě automobilek jako BYD, Nio, XPeng, Zeekr a mnoha dalších.

Rozložení investorů v Česku zůstává dlouhodobě stabilní, 60 procent je z tuzemska, zbytek ze zahraničí. Přesto lze na českém kapitálovém trhu najít trendy, které jsou nové. Jde například o čím dál aktivnější maďarský fond Oriens, říká v rozhovoru generální ředitel Patria Corporate Finance Marek Rehberger. „Jeho zájem bych vnímal spíše jako potvrzení faktu, že Česká republika je atraktivní trh pro investice. A z politického pohledu zřejmě stabilnější než Maďarsko a Slovensko,“ říká Rehberger.