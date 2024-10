Vývojáři softwaru už v Česku v rámci postcovidových šetření a propouštění nemají takové žně a najít si štědře placenou pozici není tak snadné jako dříve. Přesto nabídka v oboru nevyschla a objevují se nové možnosti. Jak už e15 informovala, vývojová centra v Praze nedávno otevřely izraelské firmy Similarweb a Cato Networks a americká Rapid7. Teď se přidal významný americko-britský multimediální kolos, který z Česka buduje klíčovou inženýrskou základnu pro celý svět.

Očekávání izraelské odvety za úterní velký raketový útok Íránu znervózňuje finanční trhy a o více než pět procent zdražilo tento týden ropu. Ztrácejí naopak investice s nálepkou rizikové. To se týká nejen české koruny, ale také zejména kryptoměn, včetně té nejdůležitější.

Skupina Creditas podnikatele Pavla Hubáčka prodala i druhou část společnosti InterGen, kterou na začátku roku 2023 získala od Pavla Tykače a dvou čínských státních podniků. Firmu Green Bess Developments, která se zaměřuje na rozvoj velkokapacitních bateriových úložišť, od něj kupuje Tykačův dlouholetý byznysový partner Petr Nešetřil, který se navzdory velkým transakcím v médiích objevuje jen sporadicky.

VIDEO: Začátky v kuchyni si člověk musí protrpět. Nakonec si zvykne, říká česká kuchařka pro FLOW

FLOW: Začátky v kuchyni si člověk musí protrpět. Nakonec si zvykne, říká top česká kuchařka Kristína Nemčková

Koncem devadesátých let to patřilo takřka k bontonu, dnes jde ale spíše o faux pas či projev zoufalství. Jít se svou firmou na německou burzu totiž letos do konce září napadlo jen dva tamní byznysmeny. Za celý loňský rok pak vstoupily na frankfurtský parket pouhé tři firmy. Statistiky nastavují zemi kritické zrcadlo. O čtvrtstoletí nazpátek si totiž stejný počet firem chodil do Německa pro kapitál prakticky co týden, přičemž na vrcholu zájmu o tamní IPO se roční příliv firem blížil dvěma stovkám. Podle znalců je nezájem byznysu o vstup na burzu odrazem zastaralé struktury německé, a potažmo i celé kontinentální ekonomiky, ale i větší aktivity soukromého kapitálu. Pro vstup na burzu tak prakticky přestávají existovat důvody a investoři přicházejí o nové příležitosti.

Z vývoje v letecké dopravě a v letectví obecně by se v posledních letech jednomu zamotala hlava. Aerolinky nejdřív vyčerpal covid, nyní se pro změnu jejich zaměstnanci moc nevyspí, když se vypořádávají s přílivem obnovené poptávky. A mnohé investory, kteří před lety vsadili na výrobce dopravních letadel, teď asi trápí nepěkné žaludeční obtíže. I takové symptomy má pásmová nemoc neboli jet lag. Nyní souhrnně v newsletteru ze světa letecké dopravy na e15.

Západ nepochybuje o tom, že Peking napomáhá Moskvě v jejím válečném úsilí na Ukrajině. Už dříve bylo zřejmé, že ve velkém nakupuje ruskou ropu a přes čínské firmy se dostávají na ukrajinské bojiště i některé technologie. V poslední době však vychází najevo, že role asijské velmoci v konfliktu je nejspíš ještě výraznější. Agentura Reuters nedávno napsala, že ruská společnost v Číně montuje drony. Spojené státy mezitím prošetřují, zda Peking nepomáhá Kremlu s obcházením uranových sankcí.