Ceny bytů mohou padnout, varuje ČNB (ODEMČENO) | e15.cz

Byty mohou během letošního roku zlevnit až o šestnáct procent a z propadů cen se nemusejí zotavit přinejmenším až do konce roku 2025. Takový je alespoň ten dramatičtější ze dvou aktuálních scénářů vývoje cen bytů podle České národní banky. Ani optimističtější varianta počítající pro příští rok s růstem v řádu jednotek procent ovšem ani zdaleka nemá přinést investorům do nemovitostí boom na úrovni pandemických let. ČNB své vyhlídky publikovala v červnové zprávě o finanční stabilitě.

Severoatlantická aliance rozjede v České republice technologický akcelerátor pro podporu startupů a univerzitních spin-offů. Vyplývá to z informací E15. NATO chce tímto způsobem zapojit mladý soukromý sektor a akademiky do obranných inovací a připravit se tak na vojenskou budoucnost závislou právě na technologiích. Česko se zároveň přidá ke startupovému fondu NATO, jenž v následujících letech rozdělí miliardu eur.

Ozdravná mise nového vedení padlého Energetického Holdingu Malina nebude jednoduchá. Z nově zveřejněného zápisu z jednání věřitelského výboru zkrachovalé společnosti vyplynulo, že firmě budou za současné situace na dokončení všech zakázek střešních fotovoltaik chybět nižší stovky milionů korun. Firma si chce proto říct o doplatek od části zákazníků.

VIDEO: Chtěli mě za prezidentku, říká Černochová

Černochová v Hráčích: "Chtěli mě za prezidentku". A proč spí s telefonem pod hlavou, kolik nás stojí armáda a kde se vzala na svatbě Ovčáčka?

Poprask v českém autolandu způsobila v uplynulém týdnu zpráva německého deníku Handelsblatt o chystané restrukturalizaci koncernu Volkswagen, po níž by se ze Škodovky měl stát skanzen na výrobu končících aut se spalovacími motory, zatímco moderní elektromobily by měly být vyráběny jinými značkami.

Slovenští poslanci schválili změnu danění zisků z prodeje bitcoinu a dalších virtuálních měn. Dosud platná pravidla jsou v porovnání v Českem výrazně přísnější, to by se ale mělo od příštího roku změnit. „Čas vrátit se na Slovensko?“ glosoval novinku spoluzakladatel českého holdingu SatoshiLabs Pavol Rusnák.

Firma z investiční skupiny Creditas miliardáře Pavla Hubáčka nabídne malým hráčům velký balík bondů. Jen na drobné investory totiž cílí chystaná emise dluhopisů společnosti Creditas Invest I. Skupina plánuje v příštích měsících prodat papíry za nižší stamiliony korun. Právě v těchto chvílích firma počítá výnos, který zájemcům nabídne. Podle expertů bude muset inves tory v prostředí stále masivní inflace přesvědčit až dvouciferným procentem. Zelenou pro emisi v objemu až půldruhé miliardy korun dala Creditasu v červnu Česká národní banka.

Momentálně chybí silný důvod nakupovat, přesto nemá smysl podléhat nadměrné skepsi. Už v závěru roku bude totiž přinejmenším Wall Street výše než nyní. Tak by se dalo shrnout poselství portfolio manažera J&T investiční společnosti Michala Semotana, který na Twitter Spaces E15 prozradil nejen vyhlídky pro největší světový akciový trh, ale nabídl i celou řadu konkrétních tipů, které by investoři měli aktuálně zvažovat.