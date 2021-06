Právníkům po Kellnerově smrti skokově přibyla práce. Miliardáři začali řešit pozůstalosti | E15.cz

Tragický skon nejbohatšího Čecha a vládce skupiny PPF Petra Kellnera vyburcoval české miliardáře, aby se začali zajímat o řešení nástupnictví a dědických záležitostí. „Zájem o kvalitní úpravu této nevyhnutelné životní situace neustále roste a často je eskalován náhlou smrtí významného podnikatele. Historicky to bylo například v případě úmrtí Petra Otavy staršího, nyní v případě tragické smrti Petra Kellnera,“ uvádí Jaroslav Havel, řídící partner advokátní kanceláře Havel & Partners. Ta zastupuje desítky českých a slovenských miliardářů.

„Notáři a právníci sepisují celou řadu dokumentů a trustů pro ostatní české miliardáře,“ uvádí přední tuzemský finančník, který si nepřál být jmenován. Dodal, že často potřebují, aby majetek zůstal pohromadě.

Zvýšenou poptávku po řešení dědických záležitostí potvrzují i další advokátní kanceláře. „Ke zvýšenému zájmu přispělo bohužel i tragické úmrtí pana Kellnera a kombinace s covidovou situací,“ dodává advokát Stanislav Servus, který se zabývá problematikou rodinných firem. „Kvůli koronavirové krizi začali lidé více přemýšlet o tom, jak je život křehký,“ dodává Havel.

K celému trendu se připojuje i generační obměna ve velkých firmách a skupinách. „Úmrtí Petra Kellnera přineslo častější diskuse s klienty o nastavování majetkových záležitostí,“ uvádí partner PwC Legal Petr Kincl s tím, že poptávka byla vysoká již dříve a v posledních letech akcelerovala zejména proto, že se do důchodového věku dostávají podnikatelé, kteří své firmy založili v devadesátých letech.

Příkladem je miliardář a majitel skupiny Carbounion Bohemia Petr Paukner. „Nechal jsem si od právníků udělat závěť, která má čtrnáct stran, protože u mě to není komplikované,“ tvrdí Paukner s tím, že má dvě děti . Závěť má již pět let. "Jsou tam řešené i věci, pokud bych nemohl firmu řídit, kdo ji bude vést," dodává.

Zájem o řešení předání majetku ze strany nejbohatších Čechů je ze zmíněných důvodů v současnosti obrovský. „Každý týden se na nás obrací minimálně jeden nový klient, typicky významná podnikatelská rodina, s níž diskutujeme stále častěji robustnější a v zahraničí osvědčenou strukturu rodinné nadace či privátního holdingu,“ upozorňuje Havel.

PPF po smrti Petra Kellnera zvřejnila unikátní video:

Unikátní video Petra Kellnera • VIDEO PPF.cz

Ani zvýšený zájem ovšem nemusí vést k vyřešení dědictví. „Trend o těchto věcech uvažovat tady je. Neznamená to však, že to budou všichni řešit. Někdo to udělá, někdo ne,“ zdůrazňuje partner advokátní kanceláře Kinstellar Kamil Blažek.

Ostatně právě Kellner neměl vytvořené žádné struktury a nezanechal podle médií závěť. Tu nezanechal ani zmíněný Otava, který kontroloval skupinu MTX. Výsledkem byly ostré spory mezi jeho dětmi: Simonou a Petrem, který nakonec holding MTX ovládl.

Podobných případů lze nalétz celou řadu i v zahraničí, pokud nejsou podle Servuse vhodně nastavena pravidla rozdělení. „Známým příkladem nevhodného nastavení je boj o jednu z největších indických skupin Reliance po smrti jejího hlavního akcionáře. Obdobná situace je i v případě rodiny vlastnící skupinu Oetker,“ popisuje Servus.

Ani obří majetek tak nemusí znamenat pro dědice výhru. Dědictví je totiž podle řady odborníků velmi dobrý způsob, jak rozhádat rodinu.