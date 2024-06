Penta ukázala plány nad hlavákem. Čtyřicátníkům se vzdaluje důchod. Zlatá pravidla Křetínského

Vláda poodhaluje nepopulární a politicky třaskavé podrobnosti o penzijní reformě, o které nyní začala jednat Poslanecká sněmovna. Mezi návrhy nejvíce kritizované opozicí patří postupné zvyšování věku odchodu na odpočinek. Ministerstvo práce a sociálních věcí už zveřejnilo podrobnější čísla o padesátnících. Údaje o mladších ročnících ale chyběly. Až z nynější předběžné zprávy o stavu důchodového systému a jeho předpokládaném vývoji plyne, jak na tom budou lidé, kterým je dnes čtyřicet a více let. Materiál vzniká každých pět let, jeho konečnou podobu má kabinet schvalovat v červnu.

Už v červnu by mohla odstartovat jedna z nejvýznamnějších změn územního plánu Prahy, která má umožnit kompletní zastřešení hlavního nádraží. Výstavbu za desítky miliard plánuje investiční skupina Penta, za jejíž developerskou činností stojí její spoluzakladatel Marek Dospiva. Společný podnik Českých drah, Sudop Group a Penty drží právo zástavby nad hlavákem. Na konferenci e15 REsummit navíc záměr získal podporu magistrátu, Správy železnic i ministra dopravy. Pro e15 nyní klíčový manažer Penty poprvé popsal, co skupina plánuje na místě vybudovat a v jakém horizontu by mohla stavba probíhat. „Věříme, že budeme rychlejší, než očekávají pražští politici,“ říká v rozhovoru Rudolf Vacek, šéf developmentu společnosti Penta Real Estate.

Jeho investice by obyčejný drobný burzián možná odbyl slovy, že nejsou dost sexy. Na legendárním fóru Wallstreetbets na sociální síti Reddit se o nich nedočtete a o popularitě meme akcií se jim může jen zdát. O to zásadnější ale mívají roli v ekonomice a o to racionálnější burzovní artikl představují. Také zatím poslední tah Daniela Křetínského spojený s ovládnutím britské pošty Royal Mail je jen dalším logickým krokem jeho investiční strategie. A svého druhu i symbolickým, jelikož český miliardář britskou akvizí s nadsázkou podepsal všechna svá osobní investorská přikázání najednou. Opírají se přitom o jednoduchá pravidla, jaká by podepsal i Warren Buffett.

Podívejte se na rozhovor s ekonomem Filipem Matějkou v pořadu FLOW:

Rozhovor pro pořad FLOW s ekonomem Filipem Matějkou o důchodech • e15

Byznys s videohrami v posledním roce a půl čelí velké vlně propouštění, o práci v něm v rámci postcovidových redukcí přišly desítky tisíc lidí. Přesto se daří formovat nové projekty. Norská herní společnost Red Rover Interactive, kterou spoluzaložil bývalý manažer a vývojář největší české herní firmy Bohemia Interactive Marek Žilavý, od investorů posbírala 20 milionů dolarů, zhruba 455 milionů korun.

Z vývoje v letecké dopravě a v letectví obecně by se v posledních letech jednomu zamotala hlava. Aerolinky nejdřív vyčerpal covid, nyní se pro změnu jejich zaměstnanci moc nevyspí, když se vypořádávají s přílivem obnovené poptávky. A mnohé investory, kteří před lety vsadili na výrobce dopravních letadel, teď asi trápí nepěkné žaludeční obtíže. I takové symptomy má pásmová nemoc neboli jet lag. Nyní souhrnně v newsletteru ze světa letecké dopravy na e15.

Energetická společnost MND podnikatele Karla Komárka definitivně ovládne celý moravský zásobník plynu Moravia Gas Storage (MGS). Vytlačí tak ruskou státní plynárenskou společnost Gazprom, která ještě loni kontrolovala padesát procent firmy a dnes v ní drží necelá tři procenta. Rozhodnutí na konci minulého týdne schválila valná hromada společnosti, potvrdila e15 Dana Dvořáková, mluvčí MND i celé Komárkovy skupiny KKCG.