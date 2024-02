Tradiční český výrobce pian Petrof přemístí část výroby z Česka do Indonésie. Poprvé ve 160leté historii firmy tak dá výrobu „z ruky“. Svěří ji indonéské společnosti, která bude pro Petrof zhotovovat levnější typy pian. V rozhovoru pro e15 představila pro firmu přelomové plány Zuzana Ceralová Petrofová, prezidentka Petrofu. Důvodem pro rozšíření výroby do Indonésie jsou zvyšující se náklady na výrobu v Česku, ale také snaha expandovat na nové asijské trhy. Právě díky nižším výrobním nákladům na nich Petrof bude moci oslovit zákazníky pianiny s nižší cenovkou.

Seznam státních nákupů soukromých firem se patrně brzy rozroste o další společnost. České dráhy totiž chystají jednu z nejvýznamnějších akvizic posledních let. Státem ovládaná skupina jedná o koupi soukromé Českomoravské železniční opravny. Obě strany již podepsaly NDA, tedy dohodu o mlčenlivosti. Dráhy aktuálně zpracovávají due diligence čili finální právní, ekonomickou a finanční prověrku jedné z největších opraven lokomotiv v Česku. Za akvizici zaplatí řádově nižší stovky milionů korun, celá transakce má být dokončena ve druhé polovině letošního roku.

Vlivný kladenský podnikatel Pavel Orna koupil v devadesátých letech skoro všechny domy na kladenské pěší zóně v ulici T. G. Masaryka a jejím okolí. Teď více než třicítku z nich se svými společníky ze společnosti Orna Corporation prodává. A to prostřednictvím běžného inzerátu na serveru Bezrealitky.cz. Za soubor 32 bytových domů chce společnost 638 milionů korun. Šest budov v centru už přitom prodala během loňského roku.

Cyklistický byznys zažívá velkou krizi, podle některých obchodníků je nejhorší za posledních padesát let. Jaké jsou její důvody? A jaké jsou výhledy do budoucna? Tato témata v dalším vydání e15 Castu probírala Veronika Jonášová s Romanem Blažkem, podnikatelem a zakladatelem výrobce kol Beany.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje ve spolupráci se zástupci firem i personálních agentur novelu zákoníku práce, která má přinést větší flexibilitu a pomoci uchazečům v předdůchodovém věku vstoupit snáz na pracovní trh. „Obdrželi jsme kolem 120 podnětů, detaily zveřejníme do konce února,“ říká mluvčí ministerstva Jakub Augusta. Hospodářská komora očekává, že do roku 2032 klesne populace v produktivním věku o více než 240 tisíc osob. Stát a firmy proto společně hledají cesty, jak na pracovním trhu co nejdéle udržet seniorní zaměstnance.