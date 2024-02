Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje ve spolupráci se zástupci firem i personálních agentur novelu zákoníku práce, která má přinést větší flexibilitu a pomoci uchazečům v předdůchodovém věku vstoupit snáz na pracovní trh. „Obdrželi jsme kolem 120 podnětů, detaily zveřejníme do konce února,“ říká mluvčí ministerstva Jakub Augusta. Hospodářská komora očekává, že do roku 2032 klesne populace v produktivním věku o více než 240 tisíc osob. Stát a firmy proto společně hledají cesty, jak na pracovním trhu co nejdéle udržet seniorní zaměstnance.