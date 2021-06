Škrobárna Lyckeby Amylex získala velkou zakázku v Číně | E15.cz

Od září minulého roku do letošního dubna se do Číny z Horažďovic vyvezlo 397 kontejnerů škrobové hmoty. „Obchod s Čínou se vyvíjí postupně. Čínští zákazníci si velice cení osobních vazeb a trvá nějaký čas, než se vybuduje důvěra mezi partnery. S jedním z tamních distributorů spolupracujeme již deset let a s druhým pět let,“ popisuje počátky obchodních vztahů s Čínou ředitel škrobáren Ivica Punčikar. Jména čínských partnerů považuje ředitel za obchodní tajemství.

Loňská úroda brambor byla v České republice velmi dobrá, díky tomu se i škrobu vyrobilo rekordní množství. Uzavření gastroprovozů v Česku i dalších zemích v Evropě ale způsobilo propad zájmu. Lyckeby Amylex proto usiloval o navýšení objemu čínského exportu. Číňané navíc firmě nabídli nákup za lepší cenu, než za jakou se škrob prodával v Evropě vzhledem k pandemii a nadprůměrnému objemu loňské sklizně brambor.

Lyckeby Amylex hodlá export do Číny dál zvyšovat. Přitom ještě loni tam podnik vyvezl pouze 2800 tun bramborového škrobu. Letošní dodávky tak budou oproti loňskému hospodářskému roku více než trojnásobné. „Plánuje se, že obchod s Čínou bude letos činit přes 20 procent tržeb společnosti,“ říká Punčikar.

Čínští odběratelé horažďovický škrob využívají v potravinářství. Vyrábějí z něj čerstvé i instantní nudle, sušenky a další pekařské výrobky. Uplatnění najde v restauračních kuchyních.

Export škrobu do Číny v současnosti komplikuje růst cen za dopravu. „Od začátku hospodářského roku v září až do současnosti se cena lodní dopravy navýšila zhruba o 45 procent. Bohužel, pro nás není co řešit. Pokud chceme splnit smlouvu a prodat, musíme zaplatit výši cenu dopravy a to znamená, že nám se o tolik sníží obchodní marže,“ vypočítává Punčikar.

Vývoz škrobu z Česka do Číny je svým způsobem unikátní, protože hlavní postavení v českém vývozu do Číny dlouhodobě zaujímají stroje, dopravní prostředky a součástky, které tvoří více než šedesát procent přímého exportu. „V roce 2018 český export do Číny dosahoval 56 miliard korun oproti dovozu, který byl v objemu 568 miliard. Český vývoz tak dlouhodobě, zhruba desetinásobně, pokulhává za dovozem čínského zboží,“ uvádí Český statistický úřad.