Daň na tiché víno má být sladěná s Evropou, řekl ministr zemědělství | e15.cz

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) chce s resortními kolegy ze zemí EU jednat o případném sladění evropské spotřební daně na tiché víno. Uvítal by celoevropské řešení. Výborný to dnes řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Pokud se má podle předsedy vládních lidovců a vicepremiéra Mariana Jurečky danění vína řešit, tak má smysl unijní řešení. Jurečka to dnes uvedl v pořadu Partie televize CNN Prima News.

Vládní koalice při přípravě ozdravného balíčku o případném danění tichého vína jednala. Výnos mohl činit několik miliard korun. Lidovci prosadili zachování nulové spotřební daně. Po kritice vznikla pracovní skupina zástupců koalice, některých resortů a vinařů, se závěry by podle Výborného měla přijít do konce roku.

„Já to otevřu i na jednání rady ministrů EU - bavit se o tom, zda nelze harmonizovat i otázku evropských daní u tichého vína. Uvidíme, jak ta věc dopadne. Byl bych rád, kdyby bylo to řešení evropské, abychom neznevýhodňovali české vinaře oproti Rakousku, Slovensku, Německu,“ uvedl Výborný. Dodal, že v zemích, kde se víno vyrábí, je kromě Francie nulová spotřební daň. Danit jen dovozová vína není podle legislativy EU možné.

Výborný uvedl, že plní závazek, na kterém se dohodlo pět koaličních stran. „Že se k té debatě o možném - zdůrazňuji o možném - nějakém jiném, novém modelu zdanění tichého vína vrátíme,“ řekl. Pracovní skupina se sešla poprvé ve středu. Výborný po jejím jednání řekl, že závěry by mohly být do konce týdne.

Jurečka dnes v CNN Prima News řekl, že jestli má smysl danění tichého vína řešit, mělo by se hledat celoevropské řešení, které by zajistilo stejné konkurenční prostředí. „Ať to neznamená, že se tady znevýhodňuje český vinař, který už dneska nemá jednoduchou pozici oproti levným dovozům ze zahraničí,“ poznamenal šéf lidovců. Podle něj by zavedení daně v Česku znamenalo „administrativní náklady na straně státu i vinařů“. Výborný už dřív řekl, že by danění zdražilo lahev 0,7 litru o 13 korun.

Experti na problematiku závislostí či zdravotníci koaliční rozhodnutí nedanit tiché víno kritizovali. Poukazovali na vysokou spotřebu alkoholu v Česku a na vážné dopady pití. Stát kvůli tomu ročně ztrácí desítky miliard korun. Problém se závislostí má několik stovek tisíc lidí.

Zavedení spotřební daně na tichá vína doporučovala vládě jako součást konsolidačního balíčku Národní ekonomická rada vlády (NERV). Do státního rozpočtu to mohlo přinést několik miliard korun ročně. Svaz vinařů i Vinařská unie proti tomu protestovaly, stěžovaly si na zhoršení konkurenceschopnosti. Členové vlády tento týden zopakovali, že tiché víno se v balíčku neobjeví.