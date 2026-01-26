Globus spouští vlastní rozvoz potravin. Začíná v Praze a chystá expanzi do regionů
- Globus spouští od úterý vlastní rozvoz potravin až do domu, nejprve v Praze.
- Službu zajišťuje ve spolupráci s kurýrní firmou DODO, nabídka zahrnuje zhruba třicet tisíc položek.
- Řetězec tak vstupuje do přímé konkurence s Rohlíkem, Košíkem i rozvozovými platformami.
Obchodní řetězec Globus spustí od úterý vlastní rozvoz zboží až do domu. Služba, kterou nabízí ve spolupráci s kurýrní firmou DODO, bude dostupná nejprve v Praze. V plánu je rozšíření rozvozu do dalších oblastí i propojení e-shopu s aplikací Můj Globus. Vybraný sortiment bude dále dostupný i přes platformy foodora a Wolt.
Rozvoz potravin domů nabízí specializované e-shopy, jako jsou Rohlík nebo Košík. Službu prostřednictvím vlastního e-shopu poskytuje i Tesco nebo Coop, naopak Albert vlastní e-shop ukončil, stejně jako tak učiní k 31. lednu Billa. Jejich zboží ale nadále nabízí a rozváží rozváží Wolt nebo foodora.
Dosud bylo možné využít objednávky on-line s následným vyzvednutím nákupů v Ostravě a Praze na Zličíně přes web iGlobus.cz. Nyní se systém přesunul na platformu Globusonline.cz, která nabízí osobní vyzvednutí také v Čakovicích a zároveň rozšiřuje zákaznické služby o rozvoz nákupů až k domovním dveřím.
Zákazníci si mohou vybírat ze 30 000 položek na Globusonline.cz. „Začínáme v nejtěžší oblasti pro potravinové e-shopy, tedy v Praze, abychom vše vypilovali. Na jaře pak e-shop otevřeme pro vybrané lokality ve Středočeském kraji a v Ostravě. V plánu máme i další oblasti,“ uvedla mluvčí Globusu Aneta Turnovská.
Důvodem pro rozšíření on-line služeb Globusu je podle mluvčí poptávka zákazníků. „Předpokládáme, že velká část objednávek bude obsahovat hlavně potraviny z našich vlastních výrob, zejména pak čerstvé maso,“ dodala Turnovská.
Rozvoz zboží zákazníkům zajišťuje technologicko-logistická společnost DODO, která se dlouhodobě specializuje na městkou logistiku a doručování potravin v předem zvolených časech. V první fázi si zákazníci budou moci vybrat doručení do druhého dne s objednáním do půlnoci dne předešlého. Ve druhé fázi, přibližně v období jara, přibude možnost doručení v den objednání.
Globus ČR vykázal ve finančním roce končícím v červnu 2024 čistý zisk 381,1 milionu korun, což v meziročním srovnání představovalo pokles téměř o 36 procent. Tržby řetězec naopak zvýšil zhruba o tři procenta na celkových 25,6 miliardy korun. Globus v Česku provozuje 16 hypermarketů a několik menších provozoven Globus Fresh a Globus Bistro.