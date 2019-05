Mánie vegetariánských burgerů zachvátila Ameriku, přijde s ním i největší producent masa | E15.cz

Americká firma Beyond Meat, která vyrábí rostlinné proteinové náhražky masa, vstoupila minulý týden úspěšně na burzu. Ve Spojených státech to spustilo lavinu. Se svými verzemi vegetariánských burgerů začaly přicházet i další firmy. Informovala o tom agentura Bloomberg .

Největší americký zpracovatel masa Tyson Food v pondělí potvrdil, že v následujících měsících přijde s vlastní náhražkou masa. Právě to podle ekonoma CoBank Willa Sawyera indikuje, že bude o odvětví velký zájem. „Reakce firmy Tyson Food byla velice rychlá. Tradiční producent masa se zapojil do něčeho, co by nás před deseti lety ani ve snu nenapadlo,“ uvedl Sawyer. V červenci začne svůj bezmasý burger prodávat řetězec Whole Foods, který je od roku 2017 v majetku internetového obchodu Amazon.

Proteinové náhražky masa chystají také řetězce restaurací. Americký Burger King minulý týden oznámil, že letos začne na většině světových trhů prodávat svůj Impossible Whopper, vegetariánskou verzi oblíbeného Whopperu. Podle prezidenta firmy pro Severní Ameriku Christophera Finazza je téměř nemožné poznat rozdíl mezi pravým masem a jeho rostlinnou náhražkou.

„Udělali jsme řadu testů ve čtyřech franšízách, s lidmi v kanceláři a s mými kolegy v týmu. Prakticky nikdo nepoznal rozdíl,“ uvedl podle webu Guardian při představení nového produktu Finazzo. Firma nabízí vegetariánský burger už čtyři roky. Bezmasý Whopper by ale měl být více přitažlivý i pro zákazníky, kteří si normálně dají raději maso.

Do odvětví opatrně vstupuje také McDonald's. Svůj bezmasý burger zatím nabízí pouze ve Finsku, Švédsku a v Německu, kde prodává náhražku od firmy Nestlé. Ta se vyrábí mimo jiné i v Krupce v Ústeckém kraji. Do Česka se s vegetariánským masem provozovatel restaurací podle ředitelky komunikace pro Česko a Slovensko Zuzany Svobodové nechystá.

Zatím není jisté, zda firma vyjde firma vegetariánům vstříc v domovských Spojených státech. Občané ji k tomu ale vyzývají v petici, kterou podepsalo více než 160 tisíc lidí.

Falešné maso se podle Bloombergu po letech pokusů biologů ze Silicon Valley konečně dostává do popředí zájmu. V porovnání s masovou výrobou je ale stále v plenkách. „Máme tu společnosti pracující ‚z garáže‘ a pak tu máme obrovské konglomeráty, které mění pravidla svého fungování kvůli požadavkům mileniálů. Uspět může ale jen pár firem,“ myslí si Hank Hoogencamp, poradce a člen představenstva v několika potravinářských firmách.

Firma Beyond Meat, kterou založil v roce 2009 vegan Ethan Brown, vstoupila na americkou technologickou burzu Nasdaq minulý týden. Obchodování zahájila s nárůstem o 84 procent na 46 dolarů za akcii. Nyní se jejich cena pohybuje okolo 77 dolarů. V minulosti do společnosti investoval například herec Leonardo DiCaprio, který se dlouhodobě věnuje problematice ochrany klimatu.