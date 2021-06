Miliardář Bouška zcela ovládl finskou Prima Pet Premium | E15.cz

Majitel výrobce krmiv Vafo Group a miliardář Pavel Bouška letos dostal pod plnou kontrolu finskou společnost Prima Pet Premium. „Ovládl jsem už celou firmu. Dokončilo se to někdy v polovině dubna. Management v ní zůstává, ale stoprocentní vlastníci už jsme my,“ uvádí pro deník E15 Bouška.

Vafo Group letos dokoupila přes polovinu finského výrobce krmiv pro domácí mazlíčky. Do společnosti investovala již v roce 2018, když získala čtvrtinový podíl, který postupně navyšovala.

Ovládnutí finské jedničky vyšlo přinejmenším na stamiliony korun. „Řádově to byly desítky milionů eur,“ uvádí Bouška. „Je třeba říct, že obrat ve Skandinávii, který děláme přes tuto firmu, je někde okolo šedesáti milionů eur, což není málo,“ dodává. Hlavním akcionářem finské společnosti byl Petri Tiitola, který firmu před třemi desetiletími založil.

Převzetí plné kontroly nad společností Prima Pet Premium není jedinou investicí Vafo Group v posledních měsících. Bouškova skupina loni investovala do polské firmy Carry Pet Food a na začátku letošního roku získala menšinový podíl v britské společnosti Pooch & Mutt.

Akviziční apetit měla Vafo Group ještě větší, ale expanzi přibrzdila pandemie, která srazila počty fúzí a akvizic napříč sektory. „Udělali jsme sice dvě akvizice, ale chtěli jsme jich víc. Jsem stará škola, a když mám dávat finanční nabídku na koupi továrny, tak podnik rád vidím,“ říká Bouška.

Stejně jako během finanční krize v roce 2008, tak i během pandemie prokázal byznys spojený s péčí o mazlíčky odolnost vůči nepříznivým vlivům. Konkrétně je to vidět na výkonnosti burzovně obchodovaného fondu ProShares Pet Care, který za posledních dvanáct měsíců posílil o více než šedesát procent, zatímco newyorská burza podle indexu S&P 500 přidala „jen“ okolo šestatřiceti procent.

Zájem investorů z řad investičních skupin a fondů se odráží i ve vysokém ocenění. Standardem je nyní patnáctinásobek EBITDA, tedy zisku před úroky, daněmi a odpisy, uvádí Bouška. Ještě v roce 2017 se podle dat investiční banky Brooks, Houghton & Company americké firmy prodávaly za 10,3násobek EBITDA.

„Mazlíčci jsou v rámci Evropy čím dál více považováni za členy rodiny, což vede k vyšším útratám za pet food. Z toho plyne i zájem investorů o firmy z tohoto oboru,“ říká Jan Hadrava z poradenské firmy PwC ČR.

Majitelé psů a koček tak pro ně chtějí jen to nejlepší. „Čím dál více chovatelů chce pro své zvířecí miláčky přípravky nejen co nejkvalitnější, ale zároveň i co nejšetrnější. A nebrání se tomu za ně vydat nemalé peníze,“ upozorňuje majitel společnosti Aveflor Jan Zubatý a pokračuje: „I u veterinárních produktů je tedy zajímají produkty s označením bio, vegan, eco-friendly, bez parabenů a podobně.“ Aveflor vyrábí mimo jiné veterinární přípravky.

Zájem lidí utrácet za mazlíčky se odráží na výkonnosti firem. „Společnosti z daného sektoru dynamicky rostou a mají zajímavé marže, což investoři vidí,“ doplňuje expert na fúze a akvizice KPMG Adam Páleníček. Stejně se vyjadřuje Zubatý: „Trh s péčí o domácí mazlíčky je rostoucí a s vyšší ziskovostí.“ Odborníci proto očekávají, že celé odvětví zaměřené na péči a na krmiva pro kočky, psy a další domácí miláčky se bude dál konsolidovat.