Před pěti lety zemřel Petr Kellner. Jeho cesta vedla od kupónové privatizace k rodinnému impériu PPF
- Smrt Petra Kellnera uzavřela jednu z nejvýraznějších kapitol českého byznysu.
- Skupina PPF dnes pokračuje pod vedením rodiny a mění svou vlastnickou strukturu.
- Odkaz nejbohatšího Čecha zůstává pevně spojen s transformací domácí ekonomiky.
Uplynulo pět let od tragické smrti podnikatele Petra Kellnera, který byl dlouhodobě považován za nejbohatšího a jednoho z nejvlivnějších Čechů. Zakladatel investiční skupiny PPF zahynul 27. března 2021 při pádu vrtulníku na Aljašce během lyžařského pobytu. Vyšetřování později ukázalo, že za nehodou nestála technická závada, ale kombinace nepříznivých povětrnostních a přistávacích podmínek.
Kellnerovo jméno bylo po desetiletí synonymem pro největší soukromý kapitál v Česku. V roce 2021 byl s majetkem odhadovaným na 17,5 miliardy dolarů řazen mezi 110 nejbohatších lidí světa. Sám však veřejně zdůrazňoval, že hodnotu podnikání nepoměřuje jen výší majetku, ale schopností budovat dlouhodobě fungující firmu.
Základy svého podnikatelského impéria položil už v první polovině 90. let během kupónové privatizace. Prostřednictvím privatizačních fondů získala PPF podíly ve více než dvou stovkách podniků. Jedním z klíčových momentů dalšího růstu se později stalo postupné převzetí České pojišťovny, které výrazně posílilo pozici skupiny na domácím trhu a otevřelo cestu k expanzi do zahraničí.
Život v soukromí
Podnikatelský styl Petra Kellnera byl charakteristický důslednou kontrolou nad strategickými rozhodnutími i důrazem na soukromí. Na veřejnosti vystupoval jen zřídka a komunikaci s médii omezoval na minimum. Výjimku představovaly výroční zprávy PPF, ve kterých pravidelně komentoval globální ekonomické dění. V posledním dopise z roku 2020 například upozorňoval na zásadní dopady pandemie covidu-19 a připomínal, že každá krize zároveň vytváří nové příležitosti.
Po Kellnerově smrti přešla správa jeho majetku na vdovu Renátu Kellnerovou, která se postupně stala klíčovou postavou dalšího směřování skupiny PPF. V roce 2024 došlo k významné změně vlastnické struktury, když se majoritním vlastníkem skupiny PPF stala společnost Amalar Holding. Ta soustředila akcie vložené Renátou Kellnerovou a jejími třemi dcerami a nyní drží téměř čtyři pětiny skupiny.
Rodina zároveň podnikla další kroky směřující k posílení domácího ukotvení skupiny. Amalar Holding oznámil záměr přesunout sídlo PPF Group z Nizozemska do České republiky. Současně se řešilo i vyrovnání majetkových podílů mezi jednotlivými členy rodiny, včetně vypořádání s Petrem Kellnerem mladším z prvního manželství.
Vedle byznysových aktivit zanechal Petr Kellner stopu také v oblasti filantropie a vzdělávání. Společně s manželkou založil nadaci, která podporuje vzdělávací projekty včetně prestižního gymnázia Open Gate. Jeho podnikatelský odkaz je dodnes pevně spojen s transformací české ekonomiky po roce 1989 a s budováním investiční skupiny, která působí na trzích v Evropě i Asii.