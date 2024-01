Žádné mimořádné valorizace penzí a pravidelné lednové zvýšení jen v řádu nižších stokorun. Poprvé po několika tučných přilepšeních z uplynulých let se drtivá většina lidí na odpočinku nedočká žádného výraznějšího bonusu. Oproti předpokladům se valorizace vyhne i pětisetkorunovému příplatku za každé vychované dítě. Finančně si senioři nepomohou ani v roce 2025, kdy má začít platit důchodová reforma. Naděje mohou vkládat jen do Ústavního soudu, na který se obrátila opozice. Verdikt se očekává už příští měsíc.

Rok a půl držela Česká národní banka klíčovou úrokovou míru beze změny. To se změnilo pár dní před Vánoci, když bankovní rada snížila dvoutýdenní repo sazbu o čtvrt procentního bodu na 6,75 procenta. A vzhledem k ustupující inflaci a horšímu vývoji tuzemské ekonomiky je takřka jisté, že se v roce 2024 dostane podstatně níž. Guvernér Aleš Michl sice očekávání mírní, sazba by však podle analytiků mohla klesnout až ke čtyřem procentům. To se významně odrazí na ceně úvěrů pro podniky a domácnosti i na úročení bankovních vkladů.

Dlouho to vypadalo, že se Česku světový trend internetových tržišť, tedy online platforem, prostřednictvím kterých prodávají zboží externí obchodníci, vyhýbá. Po loňském vstupu polského Allegra a německého Kauflandu se ovšem na místním trhu objeví nový silný hráč, turecký Trendyol. Ten se chce nově zaměřit na východní a jižní Evropu a do konce roku zde mít dva miliony aktivních zákazníků.

Robustní SUV, technologiemi nabité, zacílené na náročnější klientelu a poměrně drahé. I tak lze charakterizovat typické plně elektrické modely, které automobilky v posledních letech uváděly na trh. Potenciál tohoto segmentu aut, který měl výrobcům částečně zaplatit nákladný přechod od spalovacích motorů k bateriím, se však do značné míry vyčerpal, konkurence je značná.

Čína nemá na počátku letošního roku příliš důvodů k optimismu. Ekonomické potíže, kterým čelila v minulých měsících, nejspíš přetrvají nebo se ještě prohloubí. Aktivita tamních podniků v prosinci klesla třetí měsíc v řadě, což vzbuzuje pochybnosti o účinnosti dosavadních hospodářských stimulů. Prezident Si Ťin-pching během novoročního projevu připustil, že firmy se potýkají s problémy a Číňané těžko shánějí práci. Odborníci varují, že rozmach asijské velmoci se zřejmě z velké míry vyčerpal a nyní ji bez velkých reforem mohou čekat roky stagnace.

Model umělé inteligence Midjourney, který umí na základě textového příkazu vygenerovat obrázek na míru, stále udivuje svět svou pokročilostí. Umělci z něj ale nadšení nejsou, protože pro získání svých aktuálních schopností „umělá inteligence“ použila autorské práce některých z nich. Nyní vyšla najevo konkrétní jména téměř pěti tisíců světových umělců. Minimálně dvě desítky z nich pocházejí z Česka nebo Slovenska.

Jedním z trochu překvapivých poražených byl v loňském roce na akciovém trhu sektor obnovitelných zdrojů energie (OZE). Nešlo jen o výrobce elektřiny, ale také například o dodavatele větrných turbín. Zatímco z dlouhodobého pohledu vše směřuje k rychlému růstu tohoto sektoru a v rámci EU se výrazně hnuly ledy v oblasti rychlosti povolování a vůbec náhledu na rozvoj OZE, z pohledu investorů nebyla situace vůbec tak jednoznačná.