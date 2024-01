Robustní SUV, technologiemi nabité, zacílené na náročnější klientelu a poměrně drahé. I tak lze charakterizovat typické plně elektrické modely, které automobilky v posledních letech uváděly na trh. Potenciál tohoto segmentu aut, který měl výrobcům částečně zaplatit nákladný přechod od spalovacích motorů k bateriím, se však do značné míry vyčerpal, konkurence je značná.

Klíčový závod tak nyní svádějí manažeři Tesly, Volkswagenu nebo čínských značek o to, kdo ovládne největší světové trhy s kvalitním vozem za nižší cenu. Takovou, která by přesvědčila k přechodu na baterie i zaryté konzervativní příznivce fosilních paliv v čínských vískách i českých vesnicích, tedy masový trh.

Odborník na automobilový sektor společnosti EY Petr Knap upozorňuje, že to budou hlavně příští dva roky, kdy budou nově uváděným modelům dominovat právě menší a dostupnější elektromobily. I proto, že to podle něj je perspektivní a zatím velmi málo zastoupená kategorie aut.

„Obvykle hovoříme o cenové hladině do dvaceti tisíc eur, mnohem více budou zastoupeny ale i vozy s cenovkou mezi 25 a 30 tisíci eur. Ty budou mít patrně menší baterie s kapacitou mezi 25 a 40 kilowatthodinami, které umožní dojezd od 200 do 350 kilometrů,“ rozkrývá Knap možnou strategii automobilek.

Bombastický Musk

Například zakladatel a spolumajitel Tesly Elon Musk hovoří o novém modelu za „lidovku“ už od roku 2020. Přestože v mezičase utrousil, že se na voze nepracuje, později otočil a uvedení vozu, o jehož jménu se spekuluje jako o Modelu 2, slíbil už na rok 2023. Zdaleka to není první termín, který americký byznysmen nedodržel, neznamená to ale, že by Tesla „levnou“ novinku nechystala.

Když Musk začátkem loňského listopadu navštívil gigafactory u Berlína, oznámil, že právě zde bude Tesla vyrábět dlouho očekávaný model, jenž by se měl prodávat za zhruba 25 tisíc eur. Odsud by výrobce saturoval celou Evropu. Vůz by se patrně neměl vyrábět pouze zde, spekuluje se o tom, že by ho Tesla měla zhotovovat také ve svých gigatovárnách v Číně a Mexiku. A také o tom, že design má být inspirován nevšedním modelem Cybertruck.

„Pracujeme na nízkonákladovém elektromobilu, jenž se bude vyrábět ve skutečně vysokých počtech. Každý týden kontroluji plány výrobní linky. Domnívám se, že revoluce ve výrobě, kterou bude tento vůz představovat, lidem vyrazí dech,“ prohlásil Musk.

Kompaktní delfín z Číny

Plány spřádá i čínský výrobce BYD, který už předehnal Teslu ve světovém prvenství co do množství prodávaných elektromobilů. Na evropský trh uvedl v průběhu loňského roku například kompaktní hatchback Dolphin. Podobný model touží roky vyvinout mimo jiné koncern Volkswagen, avšak marně. Do roztomilého zvířátka má tento čínský delfínek daleko, tradičním automobilkám naopak nahání hrůzu jako žralok bílý.

BYD Dolphin | BYD

Cena Dolphinu s deklarovaným dojezdem od 310 do 427 kilometrů totiž začíná na necelém tři čtvrtě milionu korun, srovnatelný ID.3 od Volkswagenu se prodává za milion a výše. Čínské modely přitom bodují jak v řadě recenzí, tak v nárazových bezpečnostních testech Euro NCAP. Loni jimi prošlo devět čínských modelů – mimo jiné Dolphin – a všechny dostaly nejlepší možné hodnocení. Menších levnějších modelů, které mohou zamířit na evropské trhy, má přitom BYD v zásobě více.

„U vozů s cenou do 30 tisíc dolarů lze očekávat dojezdy v rozmezí kolem 200 až 400 kilometrů na jedno nabití. Konkrétní dojezdová vzdálenost bude záviset na několika faktorech, včetně velikosti baterie, hmotnosti vozidla, designu a také jízdního stylu řidiče,“ říká expert na automobily z KPMG Ladislav Rulf. „Lze očekávat, že vozy v této cenové kategorii nabídnou dostatečný dojezd pro většinu každodenních potřeb a nabíjecí doby, které umožní efektivní používání elektromobilu i v běžném životě,“ doplňuje.

Německé a české plány

Zbraně neskládá ale ani koncern Volkswagen, byť přiznává značné potíže s přípravou modelů v nejnižších cenových patrech. Na rok 2025 plánuje premiéru modelu ID.2, jenž by se měl prodávat za méně než 25 tisíc eur. Má to být první „fau-vé“ postavené na modulární platformě MEB s pohonem předních kol, které nabídne dojezd do 450 kilometrů. ID.2 má lákat na méně progresivní design oproti stávajícím elektromodelům a navázat na úspěšnou tradici modelů jako Golf či Polo.

Takto má vypadat menší a „levnější“ elektromobil ID.2 od Volkswagenu. | profimedia.cz

Zda se koncernu podaří stlačit cenu na často zmiňovanou úroveň půl milionu korun, je však nepravděpodobné. Například člen představenstva dceřiné automobilky Škoda Auto Martin Jahn pro e15 koncem minulého roku uvedl, že si nemyslí, že je elektrické auto za půl milionu blízkou budoucností. „Celý koncern se snaží o co nejdostupnější elektromobily, ale jak už jsem říkal, nezáleží pouze na nás, ale i na cenách vstupů,“ řekl.

Sama Škoda představí do roku 2026 šest elektrických modelů. Jedním z nich má být i vůz s pracovním označením „Small BEV“ (z anglického battery electric vehicle, pozn. red.), jenž se bude vyrábět ve Španělsku a jeho cena má začínat kolem 25 tisíc eur. Městským crossoverem chce mladoboleslavská automobilka zacílit na zákazníky, kteří dosud jezdili fabiemi či kamiqy.

Expert EY Petr Knap nicméně upozorňuje, že čínské automobilky, případně společné podniky, v nichž tyto společnosti figurují, mohou v některých případech zvolit ještě agresivnější cenovou politiku. „Například různé verze městských minivozů určitě budou cílit na ceny výrazně pod dvacet tisíc eur, patrně na úkor bezpečnostních či výkonových parametrů,“ dodává Knap. Zda a nakolik by se dařilo tradičním výrobcům konkurovat v těchto specifických nejnižších cenových patrech, je otázkou.