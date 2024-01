Žádné mimořádné valorizace penzí a pravidelné lednové zvýšení jen v řádu nižších stokorun. Poprvé po několika tučných přilepšeních z uplynulých let se drtivá většina lidí na odpočinku nedočká žádného výraznějšího bonusu. Oproti předpokladům se valorizace vyhne i pětisetkorunovému příplatku za každé vychované dítě. Finančně si senioři nepomohou ani v roce 2025, kdy má začít platit důchodová reforma. Naděje mohou vkládat jen do Ústavního soudu, na který se obrátila opozice. Verdikt se očekává už příští měsíc.

Každá starobní, pozůstalostní nebo invalidní penze se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra, která je pro všechny stejná, bude v rámci lednové valorizace zvýšena o 360 korun. Nově tak bude činit 4400 korun. Procentní výměra ale zůstane beze změny.

„Všem tedy vzrostou důchody jednotně o 360 korun. Pouze těm, kteří dosáhnou v lednu 2024 věku 85 let, naroste od ledna procentní výměra o jeden tisíc korun,“ uvedla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zvýší se i zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa, a to také automaticky. S mimořádnými valorizacemi se vzhledem ke klesající inflace už letos nepočítá.

Nárok byl zkrácen, míní opozice

Například loni v lednu se penze zvedly v průměru o 825 korun a především důchodkyně začaly dostávat 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. V červnu pak kvůli vysokým cenám následovala mimořádná valorizace ve výši 760 korun. Pokud by vláda nezasáhla, všichni lidé pobírající důchod by dostali v průměru ještě o tisícikorunu navíc.

Omezení červnové valorizace začal Ústavní soud projednávat v listopadu. Podle šéfa soudu Josefa Baxy by mělo být jasno v polovině ledna. „Zásadní je věcný důvod, tedy že byl porušen zákon o důchodovém pojištění, a že z něj plynoucí nárok byl zkrácen,“ uvedla k návrhu na zrušení vládního opatření předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

Kabinet argumentuje nutností úspor, které osekáním mimořádné valorizace dosáhly 19 miliard korun. Pokud ale dá soud opozici za pravdu, bude muset stát penzistům peníze doplatit. Mimořádné valorizace vláda od října zrušila a nahradila je dočasnými příspěvky. Budou se vyplácet měsíčně a automaticky.

Oproti tomu pravidelné zvyšování důchodů zůstane podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) zachováno. „Každoroční lednová valorizace bude inflaci nadále kompenzovat. Důchody tedy neustále rostou a růst budou také v budoucnu,“ řekl. „Nesmíme zapomenout ani na výchovné, kterým jsme důchody zvýšili o pětistovku za každé vychované dítě. Řešíme tak důsledky nespravedlnosti z minulosti, kdy systém trestal rodiče, především maminky, které tak měly nižší důchody,“ dodal Jurečka.

Výchovné se od ledna nezvedne

Podle údajů ČSSZ dostával v roce 2022 starobní důchodce v průměru 19 755 korun, důchodkyně 16 484 korun. Po loňském zavedení výchovného a valorizaci činila v polovině roku průměrná starobní penze muže 21 520 korun, ženy 19 038 korun.

Pravidelná lednová valorizace penzí ale příjmy seniorů nijak nepřiblíží. A to přesto, že nynější částka za jednoho vychovaného potomka ve výši 500 korun měla vzrůst.

Protože se ale při řádné valorizaci procentní výměra nezmění, nestoupne ani výchovné. Dalším důvodem je ustanovení v novele zákona, která jednorázově snížila červnovou mimořádnou valorizaci. V upravených paragrafech se výslovně uvádí, že při mimořádné valorizaci neplatí pravidlo, podle něhož výchovné naroste.

Seniory čeká až pět hubených let

Z pohledu možných bonusů nebude pro seniory hubený jen rok 2024, ale zřejmě i další čtyři roky. Podle odborníků se růst důchodů může dokonce zastavit. Viníkem ale nebudou jen vládní opatření, jak tvrdí opozice, ale propad reálných mezd a klesající inflace, z nichž se valorizace vypočítávají.

„Ve zvýšení důchodů od ledna 2024 bude zohledněn pouze růst cen, a to za období od února 2023 do června 2023. K zohlednění růstu reálné mzdy dojde až poté, co převýší hodnotu z roku 2021. To může v závislosti na vývoji mezd a cen trvat i několik let,“ uvedl šéf mediální komunikace ministerstva práce Jakub Augusta. Dodal, že to vyplývá přímo ze zákona o důchodovém pojištění.

Předpovědi některých expertů jsou pro lidi na odpočinku velmi pesimistické. „Bude se čekat, až index růstu reálných mezd přeroste index růstu cenové hladiny, a to od období poslední valorizace penzí. Je možné, že to bude trvat až do roku 2028,“ řekl e15 ekonom akademického pracoviště CERGE-EI a poradce ministra práce pro důchodovou problematiku Filip Pertold.

Tempo poklesu reálných mezd má zvolňovat. Za celý loňský rok podle analytiků dosáhne nejvýše tří procent, v roce 2024 už má naopak zaznamenat až tříprocentní růst. Pokud se tato očekávání naplní, senioři by se mohli dočkat o něco vyšší valorizace v roce 2026.

Jenže právě v tomto či v následujícím roce se začnou projevovat úsporné kroky kabinetu, jimiž hodlá zastavit bobtnající zadlužování penzijního systému. Napříště se má do valorizace důchodů spolu s inflací započítávat už jen třetina místo dosavadní poloviny růstu průměrné reálné mzdy. To může přibrzdit zvyšování příjmů penzistů řádově o stokoruny.