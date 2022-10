Gigafactory v Česku: Stát bude pro vojáky hledat náhradu za letiště Líně u Plzně | E15.cz

Na vojenském záložním letišti Líně u Plzně a přilehlých parcelách by mohla vyrůst továrna na baterie do elektroautomobilů koncernu Volkswagen . Podrobnosti rozhodnutí vlády předá premiér Petr Fiala vedení automobilky, která Česko zvažuje jako jednu ze tří lokalit pro umístění takzvané gigafactory ve střední Evropě. Podle dostupných informací vojsko ustoupilo z požadavku ponechat si letiště Líně ze strategických důvodů.

„Vláda jednoznačně deklarovala, že podnikne všechny kroky pro to, aby byl projekt výstavby gigafactory v lokalitě Líně realizován. Zároveň uložila příslušným ministerstvům, aby zajistila armádě vše potřebné,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Vytipovat vhodnou lokalitu pro vojenské letectvo mají ministerstva pro místní rozvoj, obrany a financí. „Naším úkolem je najít adekvátní náhradní prostory, tedy nejen lokality, ale i potřenou infrastrukturu pro Armádu České republiky,“ dodal šéf rezortu financí Zdeněk Stanjura (ODS).

Vláda vycházela z analýzy ministryně obrany Jany Černochové (ODS). Dokument byl však pouze podkladem pro Síkelův úřad a vládu. „Ministerstvo obrany, respektive armáda o gigafactory nerozhoduje, poskytli jsme vojenské stanovisko jako dílčí podklad pro rozhodnutí vlády,“ uvedl náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka. Stanovisko rezortu obrany podle něj nebylo nepřekročitelné.

Úřad Černochové dostával v posledních měsících řadu dotazů od municipalit, jejichž představitele zajímala právě budoucnost letiště Líně. „Domnívali se, že rozhodujeme o továrně na výrobu baterií. O tomto záměru ale rozhoduje ministerstvo průmyslu a obchodu,“ stojí v oficiálním stanovisku obrany.

Podle Síkely může být gigafactory jednou z největších investičních akcí od vzniku samostatné České republiky. „Stát a samosprávy by získaly na daních a dalších odvodech přes 71 miliard korun. Po započtení multiplikačních efektů by gigafactory přinesla české ekonomice 280 miliard. Vytvoří čtyři tisíce vysoce kvalifikovaných pracovních míst,“ argumentuje ministr.

Nesouhlas s výstavbou gigafactory roste

Odpor dotčených obcí a zájmových skupin vůči gigafactory je však velký. Samosprávy odmítají poskytnout vlastní pozemky v letištním areálu v Líních, pokud by se měla průmyslová zóna rozléhat na čtyř stech hektarech, a nikoliv na obcemi akceptovatelných 180 hektarech. Spolupráci starostové podmiňují i zajištěním ubytování pro asi 4,5 tisíce pracovníků průmyslové zóny.

„Nepodpoříme nic, dokud nebudeme mít stanovisko armády, což do dnešního dne nikdo z nás nezná, protože je v režimu tajné. Buď se musí odtajnit, nebo někdo musí říct, co je v tom usnesení. Zatím je to čistě akce vlády,“ reagoval na středeční rozhodnutí vlády hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti).

Hejtman požaduje, aby k projektu byly vypracovány studie, aby se posoudilo, jestli by továrna mohla stát vedle letištní plochy. V těchto postojích je podle Špotáka kraj trvale konzistentní. „Pokud tam bude bourání letiště bez toho, abychom znali závěry armády, tak Plzeňský kraj s projektem nebude souhlasit,“ trvá na svém stanovisku Špoták.

„Větší zóna by zničila nejen obce, ale i kraj. Její zmenšení na 180 hektarů je naše hlavní podmínka, ale ne jediná,“ tvrdí starosta obce Dobřany Martin Sobotka (Aktivní Dobřany), který zároveň zastupuje i další dotčené obce vlastnící potřebné pozemky: Chotěšov, Líně, Novou Ves a Zbůch.

Výstavbu samotného podnikatelského parku Plzeň-Líně schválila vláda už v létě. V usnesení se píše o strategickém projektu, do kterého by stát investoval odhadem devět miliard korun v příštích čtyřech letech. V krajním případě by tak mělo být možné pozemky z majetku obcí vyvlastnit.

„Je třeba se všemi zainteresovanými jednat,“ uvedl k dotazu na možné vyvlastňování náměstek ministra průmyslu a obchodu a zmocněnec pro přípravu strategického podnikatelského parku Edvard Kožušník.

Odprodej pozemků a spolupráci obce podmiňují také tím, že mají být zajištěny dostatečné ubytovací kapacity pro tisíce pracovníků průmyslové zóny. Jedno z možných řešení měla navrhnout Škoda Auto, jenž patří do koncernu VW a opakovaně deklaruje velký zájem o vznik gigafactory v Česku.

Automobilka by v dotčené lokalitě nakoupila byty pro stovky zaměstnanců, které by sem přemístila ze svých tuzemských závodů, uvedli Sobotka a hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti) s odkazem na předešlá jednání.

Z verdiktu vlády je překvapený i nový primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO). „Podporuji zachování letiště. Nikdy neřeknu souhlasné stanovisko (s projektem gigafactory), dokud neuvidíme environmentální dopady, sociální a infrastrukturní řešení a personální opatření, která řeknou, kde se vezmou ty tisícovky lidí,“ řekl.

Plzeň bude podle primátora účastníkem všech řízení, protože mu tam patří zhruba 15 procent plochy.

O možnou výstavbu továrny na bateriové články do elektromobilů se nezajímá zdaleka jen koncern Volkswagen. O investování do strategické zóny v Česku usiluje podle Síkelova úřadu i jihokorejská LG.