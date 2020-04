Automobilky tlačí na EU kvůli snížení emisních limitů v době pandemie | E15.cz

Snížení je to velmi významné – loni vykázaly nově prodané vozy v Česku průměrné emise 126,9 gramu na kilometr.

Část evropských automobilek proto tlačí na Brusel, aby „zelená“ pravidla hry zmírnil, vyplývá ze zjištění britského listu Auto Express. „Čekám, že to budeme řešit,“ uvedl europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer.

„Automobilky budou čelit problémům s hotovostí. Je proto smysluplné, aby pokuty platily, ale aby byla odložena jejich splatnost do doby, kdy na tom budou lépe s likviditou,“ dodává Niedermayer.

„Nejdřív by měly povinnost plnit například limity než třeba vyplácet dividendy. Pokud by dala EU čas automobilkám navíc, poškodila by ty, co se draze připravily,“ soudí europoslanec.

O neuplatnění sankcí vůči automobilkám v letošním roce požádala Evropskou komisi i česká KDU-ČSL. Sankce by podle strany mohly negativně ovlivnit zaměstnanost v hospodářsky napjaté situaci.

Z jednání komise s Evropským sdružením výrobců automobilů zatím vyšlo asi šest různých variant. „Komise chce podle našich informací varianty zúžit a ty pak jako řešení navrhnout členským státům a automobilkám,“ říká europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Ve hře jsou mimo jiné daňové úlevy, tvrdí. „Německo už například ohlásilo, že je o tomto ochotno jednat. Do června bychom měli znát výsledek,“ doplňuje Zdechovský.

Výsledek jednání bude zásadní i pro Škodu Auto, která od dubna zdražila některé modely skokově až o desítky tisíc korun. „Současná situace plán na snižování emisí neusnadňuje,“ uvedl mluvčí mladoboleslavské firmy Pavel Jína. „Nicméně uděláme vše pro to, abychom nabídkou modelů včetně elektrifikovaných vozů splnili současné emisní cíle,“ dodal.

„Potřebujeme, aby EU okamžitě posunula termíny pro plnění přísných limitů, než se stabilizujeme. Pořád nemohu uvěřit, že to tam stále nikdo neudělal,“ míní škodovácký odborář Jaroslav Povšík.

„Také Škoda je ve složité situaci, případné pokuty by znamenaly výrazný dopad do jejího hospodaření,“ míní odborník na automobilový průmysl a partner EY Petr Knap.

Regulace by se měla podle Knapa adaptovat na současnou situaci, ve které bude o to náročnější umisťovat na trh dostatek elektromobilů. „V tuto chvíli jde o existenci automobilek. S možným letošním poklesem prodejů v řádu dvaceti procent budou mít problémy dosáhnout provozních zisků. Situace je vážná,“ tvrdí Knap.

Rozhodujícím faktorem bude, kdy se znovu nastartuje výroba a jak dlouhodobý bude pokles poptávky. „Většina automoblek bude s dopady bojovat minimálně i příští rok,“ myslí si Knap.

Jak se Evropská komise k případným úlevám automobilovému sektoru postaví, zatím není jasné. Pražské zastoupení na dotazy zaslané deníkem E15 zatím neodpovědělo.

Dřívější vyjádření vrcholných představitelů komise v Bruselu však naznačují, že od ekologické politiky ustupovat nehodlá. Otázkou zůstává, zda a jakou kompromisní dohodu si dokáže automobilový sektor vyjednat.