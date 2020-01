Boeing jedná s bankami o obřím úvěru kvůli 737 MAX | E15.cz

Na půjčce se mají podílet mimo jiné Citigroup, Bank of America Meryll Lynch, Wells Fargo a JP Morgan. „Banky dosud slíbily půjčit nejméně šest miliard dolarů, Boeing nyní jedná s dalšími finančními domy o navýšení celkovém objemu úvěru,“ doplnil jeden ze zdrojů stanice. Pokud budou mít banky zájem, Boeing si chce půjčit více než deset miliard dolarů, dodal další zdroj.

Podle agentury Reuters zatím není rozhodnuto, jakou částku si Boeing chce půjčit. Jako alternativu či doplněk k úvěru jako hlavnímu zdroji financování firma zvažuje i vydání dluhopisů. Klíčovou otázkou má být pro Boeing flexibilita, protože zatím není jasné, kdy skončí odstávka letounů 737 MAX ani jaké budou celkové náklady.

Boeing odhadl, že jej odstávka typu 737 MAX dosud stála devět miliard dolarů a analytici očekávají, že toto číslo výrazně vzroste, až společnost na konci ledna zveřejní výsledky hospodaření za čtvrté čtvrtletí loňského roku. Ekonomové odhadují, že krize Boeing stojí každý měsíc asi miliardu dolarů.

A růst nákladů nemusí být zdaleka u konce. Boeing se tento měsíc rozhodl přerušit výrobu 737 MAX, což tvrdě dopadlo na dodavatele. O práci již přišlo několik tisíc lidí, kteří mohou firmám po restartu produkce chybět. Opětovný náběh výroby tak může být poměrně složitý a nákladný.

Před několika dny přitom Boeing při testech narazil na další technický problém. Software, který kontroluje činnost počítačů řídících let, při spouštění systémů letadla selhal. Podle informací deníku The Wall Street Journal Boeing a americký regulátor FAA před odhalením závady plánovaly, že certifikační let 737 MAX proběhne do konce ledna. Nyní již toto datum neplatí a klíčový test se odkládá přinejmenším na únor, možná ještě na později.

Plánovaný úvěr každopádně vyvolává pozornost ratingových agentur. Moody’s minulý týden oznámila, že začíná kvůli krizi kolem MAXů přehodnocovat rating Boeingu. „Poslední vývoj událostí naznačuje, že zotavení Boeingu bude nákladnější a bude trvat déle, než si opět získá důvěru trhu. I pokud by k certifikaci letounu MAX došlo v relativně brzkém termínu, bude následovat období zvýšené provozní a finanční nejistoty,“ prohlásil analytik Moody’s Jonathan Root.