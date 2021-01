Boeing se vyhne federální žalobě, za chyby kolem letounu 737 MAX zaplatí 2,5 miliardy dolarů | E15.cz

Podle prokurátorů zaměstnanci společnosti Boeing zatajili před úřadem regulujícím leteckou bezpečnost důležité informace o letadle a poté se své skutky snažili zamaskovat. „Zavádějící prohlášení, poloviční pravdy a opomenutí (informací) ze strany komunikace zaměstnanců Boeingu vůči FAA bránily vládě v zajištění bezpečnosti pro létající veřejnost,“ uvedla prokurátorka Erin Nealyová Coxová.

Dohodnutá suma pokryje kompenzaci pro příbuzné obětí leteckých neštěstí letounů Boeing 737 MAX, odškodné zákazníkům aerolinií, které nemohly tento typ letadel používat, a rovněž pokutu.

Letadlo Boeing 737 MAX se v říjnu 2018 zřítilo do moře nedaleko břehů Indonésie kvůli problémům s palubním softwarem. Stejnou příčinu měla o pět měsíců později havárie dalšího letadla stejného typu nedaleko etiopské metropole Addis Abbeba.

Neštěstí vyústila v celosvětovou odstávku závadného modelu 737 MAX, stovky soudních stížností a firemní krizi provázenou vyšetřováním ze strany amerických orgánů.

Spojené státy po 20 měsících zákazu letos v listopadu povolily, aby stroje Boeing 737 MAX mohly opět vzlétnout a některé aerolinky včetně American Airlines už letadla opět vrátila do provozu. Federální úřad pro letectví nicméně vydal sérii požadavků, které musí společnost Boeing splnit při modernizaci softwaru či ve výcviku. Boeing 737 MAX již také absolvoval svůj první komerční let, na začátku prosince se do provozu vrátil stroj brazilské letecké společnosti Gol. Evropský regulátor příslušné povolení k provozu vydá pravděpodobně ještě během ledna.