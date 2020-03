Bombardier vsadil vše na soukromé tryskáče. Může uspět? | E15.cz

Bombardier býval zároveň jedním z největších výrobců letadel i kolejových vozidel na světě. Během několika měsíců ale těžce zadlužená společnost prodala všechny své výrobní programy dopravních letadel a následně se rozhodla zbavit i železniční divize. Před několika to analytici hodnotili jako odvážný krok. Nyní, když globální ekonomiku zachvátila panika kvůli pandemii koronaviru, se sázka Bombardieru na odvětví, které je známé svou citlivostí na stav ekonomiky, jeví v ještě méně příznivém světle.

„Bombardier se nachází v nezáviděníhodné pozici, v odvětví, které je velmi citlivé na pokles ekonomiky,“ uvedl pro Financial Times letecký analytik Brian Foley s tím, že pokud se situace bude vyvíjet podobně jako během poslední finanční krize, čekají výrobce soukromých tryskáčů těžké časy.

Nejistotu posiluje i to, že Bombardier minulý týden sesadil svého šéfa Alaina Bellemareho, který firmu řídil pět let a vedl zeštíhlení Bombardieru do jeho stávající podoby. Na Bellemareho místo nastoupí Éric Martel, který vedl výrobu soukromých tryskáčů Bombardieru v dobách, kdy šlo jen o jednu z divizí společnosti. Posledních pět let strávil v čele největší energetické společnosti provincie Québec Hydro-Québec.

Během poslední recese se poptávka po soukromých tryskáčích, která vyvrcholila na 1317 letounech v roce 2008, propadla o 41 procent, vyplývá z údajů organizace General Aviation Manufacturers Association. A nízko zůstávala dlouho poté, co se zbytek světové ekonomiky z finanční krize už dávno vzpamatoval. Trh se probral až v roce 2016, loni meziročně vzrostl o 15 procent. Celkový počet 809 dodaných letadel je nicméně stále daleko od historického maxima.

Celý trh se soukromými tryskáči se ovšem nechová stejně, v tom může být pro Bombardier naděje. Poptávka strměji klesá u menších strojů, které typicky nakupují firmy pro své manažery. Lze očekávat, že ty nyní budou šetřit. To může tvrdě dopadnout na americkou společnost LearJet, kterou Bombardier vlastní, i na řadu letounů Bombardier Challenger.

Nabídka kanadského výrobce se ale v posledních letech posouvá k větším a luxusnějším strojům. A velké tryskáče z řady Bombardier Global kupují lidé „s kufříky plnými peněz“, tvrdí pro Financial Times Richard Aboulafia ze specializované poradenské společnosti Teal Group. Tedy ti, kteří nemusejí tolik hledět na aktuální ekonomickou situaci. Navíc tito zákazníci méně často vyjednávají o ceně a i marže jsou u luxusních strojů vyšší, dodává.

Bombardier loni představil model Global 7500, svůj dosud největší a nejluxusnější letoun s cenovkou od 73 milionů dolarů. Loni dodal 11 letadel, letos očekává, že zákazníkům předá 35 až 40 těchto strojů.

První týdny s koronavirem také naznačují, že poptávka po cestování soukromými tryskáči by se během nadcházející recese mohla vyvíjet jinak než v minulosti. Velké charterové společnosti od začátku roku shodně hlásí růst poptávky - ať už jde o bohaté, kteří se tak snaží vyhnout létání s mnoha spolucestujícími, nebo o ty, kterým kvůli omezování pravidelných leteckých linek po celém světě nezbyla jiná možnost.

Podle šéfa společnosti PrivateFly Adama Twidella poptávka začala růst ještě rychleji poté, co se USA rozhodly zakázat lety z Evropy. „Dostáváme poptávky od lidí, kteří se obávají, aby se ji podařilo dostat rodinné příslušníky domů, vzhledem k tomu, jak rychle se situace vyvíjí,“ řekl pro CNN. Konkurenční společnost VistaJet uvádí, že poptávka se v lednu a v únoru meziročně zvedla o 16 procent. To by dávalo Bombardieru a dalším výrobcům soukromých tryskáčů naději. Je ovšem otázkou, zda zvýšený zájem vydrží i v následujících měsících.