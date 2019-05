Carbounion Bohemia miliardáře Pauknera zvýšila čistý zisk o třetinu | E15.cz

Firma Carbounion Bohemia, která je mateřskou společností skupiny Carbounion obchodníka s uhlím a elektřinou Petra Pauknera, zvýšila loni čistý zisk o třetinu na 122,4 milionu korun. Tržby za prodej zboží, výrobků a služeb stouply o 15,2 procenta na 4,4 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti, zveřejněné ve Sbírce listin.

Skupina Carbounion obchoduje s hnědým uhlím v České republice, na Slovensku, v Německu, Rakousku, Maďarsku a Polsku. Druhým pilířem činnosti je obchod s elektrickou energií.

„V oblasti velkoobchodu s pevnými palivy budeme i nadále pokračovat v úspěšné a dlouhodobé spolupráci s českými hnědouhelnými producenty, a to zejména při vývozu českého hnědého energetického i tříděného uhlí na Slovensko, do Maďarska a do dalších zemí jihovýchodní Evropy,“ uvedla ve výroční zprávě firma.

„V závislosti na poptávce bychom chtěli pokračovat v importu černého uhlí z Polska a Ruska do České republiky a na Slovensko. V oblasti velkoobchodu s elektrickou energií by chtěla skupina udržet svoji pozici,“ dodala.

Podle dat Operátora trhu s elektřinou (OTE) dodávala na konci letošního dubna Carbounion Bohemia elektřinu 17 031 a plyn 968 zákazníkům. Firma ve výroční zprávě uvedla, že využila možnost získat bývalé zákazníky zkrachovalé firmy One Energy, čímž v prvním čtvrtletí 2018 stoupl skokově počet jejích odběratelů z pěti tisíc na asi 16 tisíc.

Kromě toho společnost uzavřela smlouvy mimo jiné se společností Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. Největší alternativní dodavatel energií v Česku, společnost Bohemia Energy, podle OTE na konci dubna 2019 dodávala elektřinu zhruba 390 tisíc a plyn téměř 200 tisíc odběratelů.

Vedle Carbounion Bohemia patří do skupiny Carbounion dodavatel Carbounion Komodity, obchodník s hnědouhelnými palivy Emeran 1860, společnost Humatex, přepravní firma Carbosped, elektromontážní společnost Union Grid a slovenská Carbounion Slovakia.

Paukner vlastní také fotbalový klub Dukla Praha, který letos sestoupil z nejvyšší fotbalové soutěže.