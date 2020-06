ČEZ chce stavět největší solární park v Česku | E15.cz

Solární park má vyrůst v obci Hrušovany u Chomutova na pozemku bývalé výsypky a má být dosud největší plochou i výkonem. ČEZ podle informací deníku E15 počítá se zhruba stovkou megawattů. Starosta obce Petr Šmíd potvrdil, že park se má rozléhat na ploše 95 hektarů. Solární elektrárna takových parametrů by podle odhadů Solární asociace vyšla na zhruba dvě miliardy korun.

„V zastupitelstvu jsme se shodli, že je to zajímavá příležitost, a to hlavně proto, že park má vzniknout na zemědělsky nevyužívané ploše. V takovém případě dává smysl i větší fotovoltaická elektrárna,“ sdělil Šmíd. „Nyní proto budeme připravovat změnu územního rozhodnutí, ale to může zabrat i dva tři roky,“ doplnil.

ČEZ podrobnosti nechce komentovat s odkazem na skutečnost, že je na to ještě brzy. „Můžeme potvrdit, že pracujeme na řadě projektů obnovitelných zdrojů, aby byly připraveny, až budou nastavené legislativní podmínky pro budoucí rozvoj bezemisní energetiky. Tyto projekty jsou v přípravné fázi,“ sdělil mluvčí ČEZ Roman Gazdík. Nesdělil však, zda ČEZ bude stavět i bez provozní dotace.

Vláda zatím s provozní podporou solárních elektráren nepočítá. Na rozdíl od jiných obnovitelných zdrojů je vyškrtla z připravovaných aukcí, které mají odstartovat od roku 2021. V rámci nich mají jednotlivé „zelené“ technologie nabízet výkupní ceny, které požadují pro provozování svého zdroje. Podporu získají ty, které nabídnou nejnižší cenu.

Stále je ale ve hře možnost, že poslanci nakonec prosadí, aby fotovoltaické elektrárny mohly do aukcí vstupovat. ČEZ tuto variantu dlouhodobě podporuje. S největší pravděpodobností přitom polostátní gigant bude moci počítat alespoň s investiční podporou.

„V rámci připravovaného Modernizačního fondu bude investiční podpora u solárních projektů směřovat především do projektů umístěných na brownfieldech, střechách a zemědělsky nevyužitelné půdě,“ sdělila mluvčí ministerstva životního prostředí Dominika Pospíšilová. „U podpory v rámci fondu ovšem nepočítáme s nárokovými dotacemi, ale s výběrem těch nejefektivnějších projektů,“ dodala.

Dosud nejvýkonnější fotovoltaickou elektrárnou ČEZ je Ralsko o instalovaném výkonu bezmála 56 megawattů. Nejrozlehlejší elektrárna Vepřek české skupiny Decci stojí na ploše 82,5 hektaru.