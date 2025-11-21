ČEZ mění vedení Temelína. Novým ředitelem se stane zkušený jaderný manažer
- Energetická skupina ČEZ od ledna svěří řízení jaderné elektrárny Temelín Petru Měšťanovi, který dosud vedl bezpečnost obou českých jaderných zdrojů.
- Ve funkci Měšťan nahradí Jana Krumla, nejdéle sloužícího šéfa Temelína.
- Firma o tom informovala v pátek v tiskové zprávě.
Šestapadesátiletý Měšťan svůj profesní život spojil s jadernou energetikou, dobře zná obě české jaderné elektrárny. Po ukončení oboru konstrukce jaderně energetických zařízení na Západočeské univerzitě v Plzni nastoupil na pozici operátora v Jaderné elektrárně Dukovany. Po třech letech přešel do Temelína, kde se na přelomu století jako operátor podílel na jeho uvádění do provozu.
Prošel všemi pozicemi ve velíně jihočeské jaderné elektrárny. Následně byl směnovým inženýrem a hlavním technologem provozu. Poté působil pět let ve funkci manažera útvaru řízení aktiv a od roku 2020 zastává pozici ředitele bezpečnosti jaderných elektráren Temelín a Dukovany.
„Petr Měšťan je velmi zkušený odborník a manažer, který výborně zná prostředí jaderných elektráren a v roli ředitele elektrárny Temelín plně uplatní své mnoholeté zkušenosti. Má ty nejlepší předpoklady navázat na úspěšnou práci dosavadního ředitele Jana Krumla," uvedl člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Devět let ve vedení
Kruml byl nejdéle sloužícím ředitelem Jaderné elektrárny Temelín. „Pod jeho vedením Temelín potvrdil svoji pozici bezpečné, spolehlivé a moderně řízené jaderné elektrárny," dodal Zronek, podle kterého Kruml patří ke klíčovým osobnostem české jaderné energetiky.
Elektrárna Temelín, která je jedním ze dvou jaderných zdrojů v Česku, pokryje zhruba pětinu domácí spotřeby elektřiny. Od začátku roku vyrobila 15,3 terawatthodiny elektřiny.
Česko má šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1080 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně, kde byl reaktor poprvé spuštěn v roce 2000. Jaderná elektrárna Dukovany má čtyři bloky, které byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987. Zakázku na stavbu dalších dvou bloků získala korejská společnost KHNP.