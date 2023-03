Skupina ČEZ na rekordu. Svůj čistý zisk zvýšila na osminásobek | e15.cz

Zatímco předloni skupina prodávala elektřinu v průměru přibližně za 55 eur na megawatthodinu, zhruba 1313 korun, loni tato částka byla dvojnásobná, připomněl analytik J&T Banky Milan Lávička.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl loni 132 miliard korun, čistý zisk 80,7 miliardy. Předloni přitom čistý zisk, od kterého se odvíjí výše dividend, činil pouhých 9,9 miliardy. Provozní výnosy pak dosáhly 288,5 miliardy, meziročně byly o 27 procent vyšší. „V roce 2023 odvedeme státu více než sto miliard korun na dividendách, daních z příjmů a odvodech z tržeb výroby,“ uvádí ČEZ v tiskové zprávě.

Na výsledky ČEZ reagoval i premiér Petr Fiala (ODS). „Velká část peněz půjde na pomoc s vysokými cenami energií, které jsou důsledkem ruské invaze na Ukrajinu, díky mimořádným příjmům můžeme také rekordně investovat do výstavby silnic a dálnic nebo zvyšovat výdaje na obranu. Bez těchto prostředků bychom toho byli schopni, pouze kdybychom se dále zadlužovali,“ zdůrazňuje Fiala.

Analytici minulý týden předpovídali, že se čistý zisk ČEZ dostane nad 70 miliard korun. Největší optimisté z oslovených analytiků pak za horní mez zisku považovali 75 miliard.

„Výsledky jsou lepší než nejoptimističtější odhady. Důvodem je, že se k vlivu vysokých cen na burze připsaly i zisky z tradingu, zejména z obchodu s plynem, kterému pomohlo, že ČEZ získal kapacity v nizozemském LNG terminálu,“ hodnotí analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

Tuto skutečnost potvrzuje finanční ředitel ČEZ Martin Novák, podle něhož zisk z tradingu komodit loni dosáhl extrémních téměř 27 miliard korun. „V běžném roce byl přínos tohoto segmentu jedna až dvě miliardy. Loni se uskutečnilo 243 tisíc obchodů s 419 terawatthodinami elektřiny, což je desetinásobek naší roční dodávky,“ vysvětluje.

Ze všech segmentů k meziročnímu zvýšení provozního zisku EBITDA nejvíce přispěla výroba elektřiny z bezemisních zdrojů energie, když tato část meziročně vydělala o 30 miliard korun více. Naopak oblast prodeje koncovým zákazníkům a distribuce si meziročně pohoršila. Prodej energií velkoodběratelům se dokonce propadl do ztráty 700 milionů korun.

ČEZ se vyjádřil také k výši dividendy. „Dosažený zisk za rok 2022 indikuje rekordní dividendu pro akcionáře. V případě stanovení dividendy na horní hranici intervalu platné dividendové politiky by mezi akcionáře bylo rozděleno 63 miliard korun. Pro majoritního akcionáře Českou republiku by to znamenalo příjem 44 miliard korun,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

„Dividenda na akcii by se podle této politiky měla vyšplhat na 117 korun,“ vypočítává Trampota. „To znamená hrubý výnos zhruba 11,3 procenta, což je v sektoru energetiky nevídané číslo a pozitivní zpráva pro investory,“ dodává analytik s tím, že po otevření burzy očekává tlak na růst cen akcií ČEZ. Historicky nejvyšší dividenda na akcii polostátního gigantu dosud činila 53 korun, připomněl.

V letošním roce ovlivní hospodaření společnosti dva regulatorní zásahy. Kromě cenových stropů se čistý zisk ČEZ sníží také kvůli zdanění mimořádných zisků, takzvané windfall tax. „Zejména existence windfall tax znamená citelný zásah do hospodaření ve výši nižších desítek miliard korun. Dále také nelze počítat s tím, že ČEZ zopakuje tak výrazný zisk z tradingu,“ upozornil analytik Fio banky Jan Raška.

Samotný ČEZ v únoru vydal prognózu, podle níž očekává, že letošní konečný čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy se bude pohybovat v rozmezí třiceti až čtyřiceti miliard korun. Odhad společnosti odpovídá předpovědím analytiků.

Proč jsou energie tak drahé?