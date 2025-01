Skupina ČEZ chce do roku 2030 investovat do dekarbonizace a modernizace teplárenství 80 miliard korun. Jedná se tak o druhou největší investici společnosti po výdajích do jaderné energie. Částka zahrnuje dotační podporu na modernizaci tepláren v Česku. Na středečním setkání k modernizaci českého teplárenství v Praze to řekl předseda představenstva Svazu moderní energetiky a generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.