ČEZ se zavázal pomoci Česku snížit spotřebu energie | E15.cz

Se splněním závazku energetických úspor do roku 2030 pomůže Česku polostátní společnost ČEZ. Dohodu o zvyšování energetické účinnosti dnes na ministerstvu průmyslu v Praze podepsali vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (ANO) a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Evropská směrnice stanovuje, že stát musí v letech 2021 až 2030 uspořit 0,8 procenta z konečné spotřeby energie. Požadavek na energetické úspory stanovený pro období let 2014 až 2020 Česko neplní a pokud cíle nedosáhne, hrozí ČR sankce.

Havlíčkův náměstek pro energetiku René Neděla dnes připustil, že cíl v oblasti pro současné období se ČR asi nepodaří do konce letošního roku splnit. „Primárně se bavíme o tom, abychom to do budoucna dohnali. Musíme doplnit ten cíl, který byl stávající a přidat k němu cíl, který je do roku 2030. Musíme to všechno urychlit, zjednodušeně,“ řekl ČTK.

ČEZ bude mimo jiné u zákazníků vyměňovat zdroje vytápění v budovách, využívat odpadní teplo či obměňovat vozový park. „Každý rok budeme společně hodnotit plnění této dohody jak ze strany ČEZ, tak ze strany ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Vždy sestavíme hodnoticí zprávu a tu zveřejníme na webu,“ sdělil Neděla.

Havlíček uvedl, že podobnou dohodu už dříve MPO uzavřelo se společností ČD Cargo. „Věřím tomu, že další firmy budou následovat, uzavřít dohodu lze prakticky hned, není na tom nic těžkého,“ řekl ministr.

Upozornil, že vzor dohody je na webu rezortu, následně se podle něj už stačí jen obrátit na MPO s představou, v jaké podobě by ji společnost chtěla uzavřít. Dnešní podpis označil za start mobilizace veřejné sféry v oblasti energetických úspor.

Kromě podpisu byl na dnešní akci představen dosud největší projekt energetických úspor v ČR. Týká se studentských kolejí ČVUT v Praze a uskuteční jej společnost ENESA ze skupiny ČEZ ESCO.

Již dříve ČEZ oznámil, že areály kolejí čeká zateplení, renovace vytápění, vzduchotechniky, osvětlení a výměna oken i dveří. Modernizace kolejí měla podle tehdejšího vyjádření firmy vyjít na 220 milionů korun bez DPH a univerzitě snížit spotřebu energie o 20 milionů korun ročně.

„Energetická renovace sníží náklady na energie a vodu o čtvrtinu, což znamená významnou provozní úsporu,“ uvedl dnes rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

„Energetické efektivitě se věnujeme řadu let a tato oblast moderní energetiky bude hrát stále významnější roli v naší práci. Především naše dceřiná společnosti ČEZ ESCO u zákazníků uspořila energie za 1,6 miliardy korun a klima uchránila od 350 tisíc tun emisí oxidu uhličitého,“ řekl dnes Beneš. Dobrovolná dohoda s MPO je podle něj uzavřena zatím na deset let.

V aktuálním období 2014 až 2020 by měly úspory energie v ČR podle evropské směrnice odpovídat každoročnímu snížení konečné spotřeby energie o 1,5 procenta objemu ročního prodeje energie konečným zákazníkům.

Zpráva o pokroku v oblasti, kterou v pondělí schválila vláda, podotýká, že závazek ČR v oblasti je stanoven na 204,4 petajoulu kumulovaných úspor energie do roku 2020, ale za období 2014 až 2019 bylo dosaženo zhruba 98 petajoulů. Plánováno bylo 153,3 petajoulu PJ. Příští rok po zaslání závěrečné zprávy tak Česku hrozí od Bruselu sankce.