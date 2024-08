BYD, neboli Build Your Dreams (Vybuduj si své sny), patří k největším automobilkám světa. Jen loni firma prodala tři miliony automobilů, většinu doma v Číně. Příležitost k další expanzi vidí hlavně v Evropě, a Německo se mělo stát její hlavní branou. Tu se ale společnosti, která zaměstnává skoro tři čtvrtě milionu pracovníků, prozatím otevřít nepodařilo.

BYD loni v Německu udal pouhých 4139 vozů, tedy počet, který je pod rozlišovací schopností nejen představenstva, ale i trhu: podíl výrobce činil chabou desetinu procenta. To nejsou čísla, která by nasvědčovala tomu, že je ani ne třicet let stará, dravá společnost na dobré cestě k prodeji 120 tisíc vozů, což byl cíl, který si stanovila pro rok 2026.

Právě těžce neuspokojivé prodeje patrně povedou k rozchodu se švédskou společností Hedin, která elektrovozy BYD do Německa dováží. O vážném konfliktu s importérem informoval Manager Magazin. O ukončení spolupráce měla rozhodnout evropská šéfka BYD Stella Li, která se údajně chystá radikálně změnit strategii pro německý trh.

Od října tam vezmou Číňané prodej do vlastních rukou, k čemuž se automobilka ani její přední manažerka nevyjádřily. Zato se švédským partnerem se navzájem intenzivně obviňují z neúspěchů. Důvod nelibosti čínské automobilky je zřejmý, nespokojený je ale i Hedin, který si stěžuje mimo jiné na zadržování plateb po celé měsíce.

Rozbroj s klíčovým partnerem ukazuje na poněkud překvapivou neohrabanost BYD v expanzi do Evropy. Hedin je sice velká značka, loni prodala téměř 220 tisíc vozů a utržila přes sedm miliard eur (176 miliard korun), zatím má však jen málo mezinárodních zkušeností. Z domovského Švédska vůbec poprvé vykročila nedávno, v roce 2017, kdy svou působnost rozšířila do Norska, byť následovaly státy jako Velká Británie, Švýcarsko a Belgie.

BYD se však dopustil i prazvláštních pochybení, jaké by od obra této váhové kategorie jen málokdo čekal. Číňané si například včas nezaregistrovali německou internetovou doménu. Pokud potenciální zákazník do prohlížeče napíše adresu www.byd.de, k jeho překvapení se mu neotevřou stránky plné moderních elektrovozů, ale nabídka sexuálních pomůcek berlínského výrobce. Buy Your Dildo (Kupte si svého robertka) zkrátka Build Your Dreams, jakkoliv oba produkty pohání baterie.

Přešlap s podceněním domény je o to překvapivější, že čínská automobilka investovala blíže neupřesněné, ale jistě značné finanční prostředky, aby se stala jedním z hlavních oficiálních partnerů letošního mistrovství Evropy ve fotbale. Navíc to bylo Německo, kdo Euro v létě pořádal. Z nejexponovanějších pozic, které byly divákům po celou dobu na očích, se BYD podařilo vystrnadil Volkswagen, partnera minulého šampionátu.

Číňany sice bylo vidět, sponzoring ale okamžitý efekt, který by se zrcadlil v prodejích, nepřinesl. Patrně i kvůli nezanedbatelným, avšak přesto zanedbaným kulturním rozdílům. Jak jinak si vysvětlit, že během turnaje upozorňovali – pravda, oprávněně –, že jsou „jedničkou mezi NEVs“. Taky nerozumíte? Ani nemůžete. V Evropě se zkratka New Energy Vehicles prakticky vůbec nepoužívá. Na rozdíl od Číny a některých asijských trhů.

Drobná, ve svém důsledku závažná zaškobrtnutí BYD možná působí úsměvně. Nicméně celý evropský trh s elektromobily nikomu úsměv na tváři nevyvolává. Pro místní konkurenci je spíš zdrojem nočních můr. Ani koncernům Volkswagen, Stellantis nebo Renault se zatím nedaří přesvědčit svého tradičního zákazníka, že by měl přesednout právě do jejich elektrovozů.

Dva nejprodávanější čistě elektrické modely v Evropě v prvním pololetí nesly americkou značku Tesla (101 a 58 tisíc prodaných vozů), za nimi následovalo švédsko-čínské Volvo (37 tisíc) a čínské MG (32 tisíc). Až pak se umístily dva modely od Volkswagenu a Škoda Enyaq.

Ambiciózní BYD mezi těmi nejúspěšnějšími nenajdeme. Až se mu podaří využít potenciál, který mu dávají vlastní doly vzácných kovů potřebných pro produkci baterií, jež pak vyrábí ve svých továrnách, velké zpracovatelské závody i obrovské know-how, úsměšky na jeho adresu ustanou. Nejdřív ale musí Evropu přesvědčit, a Němce především. Jestli na to jde správně, uvidíme už na sklonku roku.