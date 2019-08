ČEZ čekají podle analytiků dobré časy, dividenda by mohla být až 50 korun na akcii od státu a pak se těšit na dividendu | E15.cz

Podle analytika Komerční banky Miroslava Frayera by mohla dividenda z akcie ČEZ v dalších letech dosáhnout až 50 korun za kus. Pozitivně hodnotí vývoj i další webem E15.cz oslovení analytici. Co by nyní měli investoři do silného domácího burzovního titulu sledovat?

Management energetického gigantu s v úterý oznámenými dobrými výsledky za druhé čtvrtletí roku počítal. Konsensus analytiků trhu na všech úrovních výsledovky státem spoluvlastněného podniku zveřejněná čísla dokonce překonala.

Tržby energetické společnosti od dubna do května dosáhly 48,2 miliardy korun, meziročně o čtyři procenta víc. Provozní zisk EBITDA pak dosáhl 12,8 miliardy korun, meziročně šlo o víc než třetinový nárůst.

Zdražování elektřiny podpořilo zisk ČEZ. Vzrostl téměř o polovinu

Podle analytika Komerční banky Miroslava Frayera mohou investoři do akcie ČEZ očekávat dobré časy. „Největší potenciál ovlivnit cenu akcií ČEZ má v současnosti ziskovost. Výrazný nárůst cen elektřiny se začíná projevovat do vyšší ziskovosti, což povede kromě jiného i k nárůstu vyplácené dividendy,“ soudí Frayer. Dividenda za letošní rok by podle něj mohla dosáhnout 35 korun na akcii a v dalších letech přesáhnout úroveň 50 korun.

Emisní povolenky, jádro

Výhledově už ale vývoj cen elektřiny takový přínos do hospodaření ČEZu mít nemusí. „Ceny elektřiny na burze, které nejvíce ovlivňují střednědobou ziskovost, se nyní stabilizovaly a jejich další růst bude možný jen v případě zlepšení globálního makroekonomického výhledu,“ upozorňuje analytik České spořitelny Petr Bártek.

Podle analytika společnosti Patria Martina Cakla bude jedním ze stěžejních témat, které budou muset investoři sledovat, vývoj kolem emisních povolenek. ČEZ přestane čerpat emisní povolenky od státu v roce 2020, což postupně zvýší jeho produkční náklady.

Serverem E15.cz oslovení analytici nepředpokládají, že by se diskutovaná a připravovaná výstavba nového jaderného zdroje měla v nejbližší době výrazně negativně promítnout do hospodaření firmy. Vyžádá si sice nemalé investice, ty ale budou rozprostřeny do dlouhého horizontu. Podle analytika J&T Banky Bohumila Trampoty navíc není vůbec jisté, že k rozšíření jaderných kapacit dojde.

„Pokud se k tomu přistoupí, bude důležité také to, jak budou nastaveny smlouvy mezi ČEZem a státem. Zejména pak put opce, což je vlastně možnost, kdy může ČEZ celý projekt dostavby předat státu. Tím by se rizika pro investory rozplynula,“ popisuje Trampota.

Pomůže i přeúvěrování

„Dobrou zprávou pro investory je naopak nutné refinancování dluhu, které má podle plánu ušetřit ročně až dvě miliardy korun, což dále zvýší ziskovost firmy,“ předpokládá Frayer z Komerční banky.

Ekonomicky nejvýhodnější se čezu jeví prodat hnědouhelnou elektrárnu Počerady skupině Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače za domluvenou částku. V rozhovoru s ČTK to řekl finanční ředitel ČEZ Martin Novák. Podle dřívějších informací jde o dvě miliardy korun. Předloni měl Tykač za elektrárnu nabízet deset miliard korun, dozorčí rada ČEZ ale prodej neschválila. Možnou transakci tehdy kritizoval mimo jiné současný premiér Andrej Babiš (ANO), v té době ministr financí.

Management potvrdil výhled pro letošní zisk EBITDA v rozmezí 57 až 59 miliard korun a očištěný čistý zisk ve výši 17 až 19 miliard korun. To bude podle analytika Patrie Martina Cakla vůbec nejzásadnější pro krátkodobou a střednědobou cenotvorbu titulu. „Na energetickém trhu panují celkově dobré podmínky, investoři tak budou pozorně sledovat, jak se je podaří přetavit do zisků firmy,“ poznamenává Cakl.