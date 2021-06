Do pěti let dvakrát více pistolí a pušek. Česká zbrojovka chystá expanzi | E15.cz

Místo 250 tisíc pistolí ročně alespoň půl milionu kusů. Ambice zvýšit do roku 2025 výrobu nejen krátkých palných zbraní, ale i útočných pušek a dalšího sortimentu o padesát procent má Česká zbrojovka, součást holdingu CZG. Deníku E15 to řekl šéf uherskobrodské společnosti Jan Zajíc, který je v jejím čele od listopadu.

Po koupi Colt Holding Company, která je dodavatelem armád Spojených států nebo Kanady, hodlá CZG uspět i v dalších zemích NATO. S plánovaným růstem skupině má pomoci i maďarská společnost M.o.D. Arzenál, které zbrojovka před třemi lety prodala licence. Do poloviny dekády plánuje skupina v tržbách prolomit hranici jedné miliardy eur.

„CZG chce výrazně expandovat. Pro diverzifikaci výroby využijeme jak americký Colt, tak maďarský závod,“ řekl Zajíc.

Akvizice Coltu dokončená před týdnem mimo jiné souvisí s americkým zákonem, který stanoví, že pro dodávky tamním federálním ozbrojeným a bezpečnostním složkám musí být 75 procent dané pistole, pušky, samopalu či kulometu vyrobeno v USA. Cílem české zbrojařské skupiny je podle Zajíce růst na zakázkách od armád nebo speciálních jednotek. Ovládnutí Coltu proto zapadá do strategie CZG.

„Chceme dodávat co největšímu počtu zemí NATO. To je klíčová priorita. Vlastnictví firmy Colt nám neotevírá dveře jen do Spojených států nebo Kanady, ale do řady dalších států. Důležitá je také reference od co největšího počtu zákazníků z vyspělého světa,“ dodal ředitel České zbrojovky.

Firma spoléhá i na maďarského partnera, jehož pomocí přezbrojuje tamní armádu, policii a další složky pistolemi, útočnými puškami Bren a samopaly Scorpion. Rámcová smlouva s Maďarskem je na dvě stě tisíc kusů zbraní, což je násobně více než objem objednaný českou armádou.

Po nákupu licencí začalo Maďarsko nejprve školit v Uherském Brodu pracovníky a následně budovat vlastní výrobní kapacity. Muselo například koupit obráběcí stroje či takzvané kovačky pro výrobu hlavní, které stojí desítky milionů korun.

„Maďarsko už má natolik vyspělé výrobní kapacity, že některé díly od něj můžeme nakupovat. Týká se to některých zakázek, které v Uherském Brodu kapacitně nezvládáme,“ podotkl Jan Zajíc.

Právě na Maďarsku si zbrojovka poprvé vyzkoušela přenesení licenční výroby spojené s přípravou personálu a transferem technologií na všech úrovních. Podle Zajíce si ověřila, že zvládne vybudovat výrobní linky a vyškolit personál i v jinde ve světě.

Cílem pro letošní rok je, aby maďarská M.o.D. Arzenál dokázala plně vyrobit a dodávat klíčové části pistolí P-7 a P-9. Jedná se o hlavně a závěry, což jsou nejsložitější kovové komponenty. Podobná cesta čeká v příštích letech závod také u pušek a samopalů.

Vedle Spojených států a Maďarska působí CZG od loňska i ve Švédsku, kde koupila minoritní podíl ve společnosti Spuhr, výrobci optických montážních zařízení pro zbraně. Vedení holdingu naznačuje už delší dobu zájem rovněž o firmy zaměřené na optické přístroje a munici.

„Skupina prodělala v posledních dvou letech mimořádné změny. Vstup na kapitálový trh a úspěšné dokončení akvizice Coltu pro nás představují završení jedné etapy vývoje a začátek nové éry charakterizované silnějším postavením na mezinárodní úrovni,“ uvedl většinový majitel CZG René Holeček.

Česká zbrojovka Group a Colt