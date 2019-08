Dřevo z Česka do Číny pojede nově vlakem. Je to rychlejší a levnější než lodí | E15.cz

České dřevo hledá nové cesty, kterak do Číny. Nyní tuzemské kůrovcové dříví plní kontejnerové lodě poté, kdy se z nich v Evropě vyloží spotřební zboží z Číny. Brzy by se měla začít využívat i cesta vlakem. Stávající možnosti přepravy v Česku pokácených stromů totiž naráží na své kapacitní limity.

Kvůli postupu kůrovce čeká tuzemské lesy oproti normálu takřka čtyřnásobná těžba dřeva. A krom samotných lesních prací bude pro dřevaře výzvou také to, jak vytěžený materiál včas dopravit i odběratelům za velkou zeď. Čína je vhodný exportní trh, už letos aspiruje na dvojku českého dřevního exportu.

„Kontaktovala nás jedna česko-rakouská firma, která má zájem začít vozit dřevo do Číny vlakem,“ uvádí pro deník E15 středočeský lesní hospodář, který si s ohledem na rozjednanou zakázku nepřál být jmenován. Bezmála 95 procent veškerého zboží putuje v současnosti mezi Čínou a Evropou na palubách lodí. „Vlakové spojení mezi Čínou a Evropou po trase Nové hedvábné stezky je dvakrát rychlejší než námořní přeprava a desetkrát levnější než přeprava letecká,“ uvádí například analýza dopravní a logistické firmy Gefco.

Jen od ledna do května putovalo do Číny přes 350 tisíc tun nezpracovaného domácího dřeva v částce takřka 1,1 miliardy korun a vývoz stále stoupá. Největší asijská ekonomika dovezla letos z Česka takřka trojnásobek dřeva než za celý loňský rok a stala se tak letos pro Česko třetí největší vývozní destinaci čerstvě vytěžených, jen lehce opracovaných stromů. Podle Českého statistického úřadu jen těsně zaostává za druhým Německem.

„Odbyt do Číny je v současnosti limitován dostupností vhodných kontejnerů, takže nemůže bohužel vyřešit kritickou situaci, ale napomáhá to alespoň částečně ulevit přehřátému trhu,“ uvádí šéf dřevozpracující firmy Wood & Paper Tomáš Pařík. „Vedle zajištění plateb je právě kapacita dopravy zásadní problematika, kterou při vývozu do Číny řešíme,“ uvádí i mluvčí koncernu Agrofert Karel Hanzelka. Agrofert letos skrze svou dceřinou firmu Wotan Forest vozí do Číny měsíc co měsíc takřka pětinásobek dříví oproti období těžby v loňském roce.

V Česku se podle odhadů lesníků může letos vytěžit kvůli problémům s kůrovcem až 50 milionů kubíků dřeva, běžná těžba se přitom pohybuje kolem 16 milionů kubíků. Nejvíce surového dřeva Česko letos vyvezlo do Rakouska, a to za 2,7 miliardy korun, do Německa pak putovalo dříví za bezmála půldruhou miliardu. Čína je největším dovozcem nezpracovaného dříví na světě. Za velkou zeď se ročně doveze kolem 40 milionů kubíků materiálu.

