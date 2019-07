Dřevo z Českých lesů putuje ve velkém do Číny | E15.cz

České dříví je hitem za Velkou čínskou zdí. Jen od ledna do května putovalo do Číny přes 350 tisíc tun nezpracovaného tuzemského dřeva, tedy téměř třikrát více než loni. Letošní český vývoz dříví do největší asijské ekonomiky dosáhl hodnoty takřka 1,1 miliardy korun.