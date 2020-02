W Motors chce v Dubaji znásobit výrobu svých supersportů | E15.cz

Před pěti lety se značka W Motors mihla v hollywoodském filmu Rychle a zběsile 7. Lykan Hypersport s cenovkou 3,4 milionu dolarů byl tehdy ještě kousek vyrobený sice dubajskou firmou, ale v zahraničí. To by se ale brzy mohlo změnit. Nové modely automobilky W Motors by výhledově měly vznikat přímo v pouštním Emirátu. Tím by se společnost stala vůbec prvním opravdu arabským výrobcem luxusních vozů, píše web americké televizní stanice CNN.