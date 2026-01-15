Druhý pokus. Draslovka mění partnera pro výrobu sodíkových baterií a investuje stovky milionů korun
- Draslovka skládá reparát za zkrachovalý projekt s americkým partnerem.
- Stále sází na to, že se stane klíčovým evropským hráčem ve výrobě nové generace energetických úložišť.
- Novým partnerem je švédský technologický startup, do kterého investoval například i fond automobilky Volvo.
Česká chemická společnost Draslovka uzavřela strategické partnerství se švédským výrobcem sodíkových baterií Altris. Cílem spolupráce je vybudovat první čistě evropský dodavatelský řetězec pro katody sodíkových baterií, tedy nové generace úložišť, která si mají postupně ukousnout dvouciferný podíl na trhu všech baterií.
Součástí dohody je stamilionová investice Draslovky do kolínského závodu. Loňský záměr spolupracovat s americkou firmou Natron Energy nevyšel, protože tato společnost nezvládla financování a ukončila svou činnost.
Draslovka a Altris podle oficiálního oznámení vybudují plně integrovanou výrobu aktivního materiálu, kterou má švédský výrobce již patentovanou. Konkrétně jde o sodíko-iontové katody (CAM), kterých má Draslovka ve svém závodě ročně vyrábět až 350 tun. Dodávky Draslovky umožní vyprodukovat sodíkové články o kapacitě přibližně 175 megawatthodin pod plně evropskou kontrolou celého výrobního řetězce.
Práce na úpravě linky již začaly a uvedení do provozu je plánováno na konec třetího nebo začátek čtvrtého čtvrtletí roku 2026. Přestavba kolínského závodu bude hrazena ze společných zdrojů, přičemž českou firmu vyjde na 19,3 milionu eur, v přepočtu zhruba 470 milionů korun.
Partnerství Draslovky a Altrisu přichází v době, kdy Evropa urychluje snahy o lokalizaci surovin a výroby materiálů pro baterie a o zmírnění závislosti na čínských lithiových řetězcích.
„Partnerství s Altrisem je pro Draslovku důležitým milníkem, protože pokračujeme ve využití konkrétních příležitostí pro strategické investice, abychom uplatnili naše špičkové odborné znalosti v oblasti chemie a udržitelných technologií. Díky vytvoření plně propojeného dodavatelského řetězce v Evropě jsme schopni dodávat vysoce kvalitní sodíkové bateriové materiály bez závislosti na externích dodavatelích,“ říká šéf společnosti Draslovka Pavel Brůžek.
Generální ředitel společnosti Altris Christer Bergquist k tomu dodává, že tato aliance je příkladem toho, jak Altris buduje evropský dodavatelský řetězec sodíkových baterií s významnými průmyslovými partnery. „Evropa již nečeká, až se tato technologie rozvine jinde – zavádíme ji v průmyslovém měřítku, zde s využitím evropské výroby i dodávek surovin. Plně to odpovídá naší strategii zaměřit se na to, co umíme nejlépe: dodávat špičkové katodové materiály, které podporují vyšší odolnost Evropy v oblasti dodávek baterií,“ míní Bergquist.
Jak významné tržby spolupráce Draslovce přinese, česká firma zatím nechce komentovat. Loni v březnu nicméně Brůžek uvedl, že bateriový byznys umožní nejen uchovat jinak drahou výrobu v Kolíně, ale také jí umožní podstatně vyrůst. Hrubý provozní zisk EBITDA má díky tomuto segmentu překonat miliardovou hranici.
První pokus nevyšel
Brůžek o tomto potenciálu mluvil v souvislosti s oznámením první investice v oblasti baterií, která byla součástí spolupráce s americkou firmou Natron Energy. Tato spolupráce však krachla.
Zda české firmě v této souvislosti vznikly jakékoliv škody, nebo veškeré investice půjdou využít i pro nový záměr, mediální zástupce Draslovky Vít Kurfürst odmítl vzhledem k probíhající restrukturalizaci Natron Energy sdělit. Firma pouze uvedla, že nově vzniklé partnerství doplňuje stávající aktivity Draslovky v oblasti výroby strategických komponent sodíkových baterií. Loni oznámené investice do tohoto segmentu přitom nebyly malé. Jen v první etapě se Draslovka chystala proinvestovat miliardu korun.
Brůžek loni uvedl, že sodíko-iontové baterie jsou vhodné pro velká stacionární úložiště, kde se využívají rychlé vybíjecí a nabíjecí proudy, kde je důležitá spolehlivost i životnost a kde relativně větší zábor plochy pro zákazníka nehraje takovou roli. „Trh a analytici těmto výhodám věří. V roce 2035 se má podle různých studií vyrobit zhruba 1,3 terawatthodiny sodíkových akumulátorů, což by bylo zhruba 10 až 15 procent celého trhu s bateriemi,“ dodal.
Podobně to vidí i Martin Viecha, člen poradního výboru Draslovky a bývalý ředitel Investor Relations ve společnosti Tesla: „V oblasti baterií se otevírá stále větší prostor i pro využití sodíkové technologie. Jde o doplnění stávajících lithiových baterií sodíkovou alternativou, která je díky moderní chemii pro řadu koncových využití vhodnější technologií. Spolupráce Draslovky s Altrisem takovou alternativu umožní.“
Altris je švédský výrobce sodíkových baterií, který se primárně zaměřuje na vývoj a výrobu vlastního katodového materiálu na bázi pruské běloby. Vznikl v roce 2017 a dosud stojí na podpoře takzvaných venture kapitálových investorů, jako jsou Volvo Cars Tech Fund, Clarios, Maersk Growth, InnoEnergy a Molindo. Tyto fondy hledají nadějné technologické inovace, které jsou v zárodku, teprve vstupují na trh nebo potřebují hodně peněz na škálování, a proto jsou rizikovější.