Drahá elektřina a plyn: řešení energetické krize aktuálně | ONLINE | E15.cz

Německo a SAE podepsaly smlouvu o dodávkách zkapalněného zemního plynu

Německá energetická společnost RWE podepsala se státní ropnou firmou ADNOC ze Spojených arabských emirátů smlouvu o dodávkách zkapalněného zemního plynu (LNG) do Německa. V tiskové zprávě to dnes oznámil německý podnik. Smlouva byla uzavřena během návštěvy německého kancléře Olafa Scholze v Abú Zabí.

odávka zkapalněného zemního plynu bude mít objem 137.000 kubických metrů a do konce prosince bude přepravena do plovoucího terminálu v Brunsbüttelu poblíž Hamburku, uvedl energetický koncern RWE. „Znamená to důležitý milník při budování infrastruktury pro dodávky LNG do Německa a rovněž nastavení více diverzifikovaných dodávek plynu,“ dodala RWE.