Drahá elektřina a plyn: řešení energetické krize aktuálně | ONLINE | E15.cz

Asociace: Restauratérům není jasné, zda se jich zastropování cen energií týká

Restauratérům podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) není jasné, zda se na ně vztahuje stanovení limitu cen na elektřinu a plyn, které v pondělí schválila vláda. Z výstupů premiéra a ministrů jsou zmateni, chybí jim srozumitelný a podrobný přehled pomoci. Uvedl to zástupce gastronomického odvětví v AMSP Luboš Kastner.

Kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) v pondělí odsouhlasil, že cena silové elektřiny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) nebude moci od listopadu přesáhnout šest korun za jednu kilowatthodinu (kWh), v případě jedné kWh plynu bude maximální cena činit tři koruny. „Toto zastropování platí pro domácnosti, živnostníky i pro podnikatele, pro ty, kteří jsou bráni jako maloodběratelé,“ uvedl Fiala.

Vládní novela energetického zákona umožňující stanovení maximálních cen energií, kterou má v pátek zrychleně ve stavu legislativní nouze schvalovat Sněmovna, ovšem pracuje v případě podnikatelů pouze s pojmem „podnikající fyzická osoba“. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ale na twitteru napsalo, že zastropování cen elektřiny a plynu se týká i malých a středních podniků připojených na nízké hladině napětí, případně s ročním odběrem plynu do 630 MWh.

„Jsem totálně zmaten. Obracejí se na mě hospodští s dotazy na zastropování cen a já nevím, co jim odpovědět,“ řekl Kastner. Generální ředitelka AMSP Eva Svobodová v úterý sdělila, že mezi maloodběratele se počítají ti, kteří mají jistič do 100 ampér. Kastner upozornil, že podniky mívají zpravidla více jističů, nevědí tedy, zda je sčítat, nebo jak postupovat. Takové informace by podle něj měla vláda, případně MPO zveřejnit v písemné podobě a po odvětvích. Současnou komunikaci považuje Kastner za nedůslednou, nelíbí se mu, že ministerstvo ani vláda při přípravě opatření nespolupracují se zástupci podnikatelských oborů.

Provozovatelé stravovacích zařízení by podle Kastnera uvítali jakoukoliv podporu v současné situaci. „Náklady neustále rostou, kromě energií i farmáři a další dodavatelé pořád zvyšují ceny, v gastronomii se vytrácí ziskovost a bez zisku opravdu nelze podnikat,“ uvedl.

V dopadech zvyšujících se nákladů na konečné ceny vidí Kastner největší problém u čepovaného piva. Zákazníci si podle něj zvykli na nízkou cenu a nejsou ochotni přijmout vyšší. Zapotřebí by přitom podle Kastnera bylo skokové zdražení, a to minimálně o 20 procent. „Reálně se to ovšem nestane. Ekonomika míří do šedé zóny,“ dodal.

Tržby provozovatelů stravovacích zařízení za červenec a srpen byly podle analýzy společnosti Dotykačka meziročně o 27,5 procenta vyšší. Přesto se mnohé podniky kvůli rostoucím nákladům propadají do ztráty. V dalších měsících restauratéři počítají podle Kastnera s ještě tíživější situací. Předpokládají růst nájmů a už nyní sledují změny v zákaznickém chování, jako jsou méně časté návštěvy v době obědů nebo o víkendech či příklon k levnějším značkám alkoholu.