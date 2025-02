Evropská unie v současnosti hledá cesty, jak ulevit průmyslu a domácnostem od vysokých cen energií. Jedním z problémů jsou nestabilní ceny plynu, které od začátku války na Ukrajině citlivě reagují na jakoukoli událost. Brusel se proto domnívá, že by EU pomohlo navázat pevnější vazby se spolehlivými dodavateli LNG. Uvažuje o investicích do terminálů na zkapalněný plyn v zahraničí a uzavření dlouhodobých smluv. Evropské země by mohly financovat projekty ve Spojených státech, čímž by si naklonily prezidenta Donalda Trumpa, který je chce přimět k větším nákupům plynu.