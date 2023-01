EU představí plán boje s americkými dotacemi a čínskou konkurencí | E15.cz

Brusel je už týdny pod tlakem, aby v reakci na energetickou krizi, balík amerických subvencí a na čínskou konkurenci přišel s kroky k ochraně unijního hospodářství. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová na nedávném Světovém ekonomickém fóru v Davosu varovala, že starý kontinent nesmí zaspat zelenou transformaci průmyslu, protože další regiony do ní masivně investují. Ve středu by proto měla představit plán, který bude zahrnovat další uvolnění pravidel státní pomoci.

Z úniků návrhu, který nemusí být definitivní, vyplývá, že komise bude mimo jiné chtít zjednodušit procesy schvalování nových zelených technologií včetně přeshraničních projektů. Pomoci by mělo jasné stanovení časových období. Hlavní pozornost se však soustředí na to, aby státy mohly za tímto účelem poskytovat subvence a daňové úlevy v případě, že potřebují srovnat podmínky s mimounijní konkurencí.

Komise se totiž obává, že americký balíček dotací na zelené technologie, známý jako zákon o snižování inflace (IRA), v jehož rámci má jít 396 miliard dolarů do odklonu Spojených států od fosilních paliv, povede k odlivu investic z Evropy. Unijní hospodářství je přitom v současnosti zvlášť zranitelné v důsledku pandemie a války na Ukrajině a s ní souvisejícími vysokými cenami energií, které tvrdě dopadají na domácnosti i průmysl.

Hrozí další odliv firem z Evropy a zánik pracovních míst

Některé země v čele s Francií si zároveň stěžovaly, že USA jsou ve výhodě i z důvodu, že na ně tolik nedopadají důsledky války. Naopak podle nich využily situace a vyvážejí do Evropy výhodně zkapalněný plyn jako náhradu ruské suroviny.

„Abychom měli náskok před konkurencí, musíme nadále investovat do posilování naší průmyslové základny a učinit Evropu vstřícnější k investicím a inovacím. Aby evropský průmysl zůstal přitažlivý, je třeba konkurovat nabídkám a pobídkám, které jsou v současnosti dostupné mimo EU,“ prohlásila von der Leyenová v Davosu s tím, že některé pasáže IRA vyvolaly v Evropě řadu obav. Týká se to například daňových úlev na nákup elektromobilů a dotací na výrobu zeleného vodíku.

Na poplach bije i průmysl, který upozorňuje i na hrozící závislost starého kontinentu na čínských společnostech, které mají podle něj neférovou výhodu ve formě státní pomoci v kombinaci s levnou pracovní silou a méně striktními pravidly, týkajícími se mimo jiné dopadů na životní prostředí. „Mnoho firem se už částečně nebo zcela odstěhovalo mimo Evropu,“ citovala agentura AFP prohlášení lobbistické skupiny BusinessEurope. Další tisíce pracovních míst jsou v sázce zejména v ocelářství a chemickém průmyslu.

„Silný tlak vzešel od evropského průmyslu, který z toho (IRA) udělal velké téma,“ vysvětluje Kateřina Davidová z Centra pro dopravu a energetiku. „Odpověď by měla být ale taková, že mu pomůžeme, ale zároveň podpoříme zelenou transformaci. Aby to nedopadlo tak, že pomůžeme průmyslu, ale ten zůstane stejný, jaký je,“ domnívá se.

Panují obavy, že uvolnění pravidel státní pomoci zvýhodní silné ekonomiky

Von der Leyenová je přitom ve složité situaci, jelikož jsou členské státy rozdělené na zastánce státní pomoci a na ty, které jsou nakloněny volnému trhu. Navíc už některé dřívější kroky vlád k podpoře národních hospodářství vyvolaly diskuzi o vzájemné konkurenci uvnitř sedmadvacítky. Panují tak obavy, že z dalšího uvolnění pravidel státní pomoci budou těžit bohaté a velké ekonomiky na úkor slabších.

„Z pohledu České republiky pokud by došlo pouze k uvolnění pravidel státní pomoci, tak jí to zase tolik nepomůže. Pomůže to primárně Německu a Francii,“ podotýká Davidová, podle které existuje riziko, že se Evropa ještě více rozdělí a jednotný trh bude ohrožen.

Německo a Francie podle AFP představují 53, respektive 24 procent státní pomoci nahlášené Bruselu od loňského března, kdy už se pravidla uvolnila kvůli ruské agresi. Na třetím místě se umístila Itálie se sedmi procenty. Kritici tvrdí, že konkurenceschopnost a lepší investiční prostředí nelze stavět na trvalých nebo nadměrných neúčelových dotacích.

Sedm zemí včetně Česka navíc Evropskou komisi varovalo před vyvoláním nebezpečného transatlantického závodu v poskytování subvencí. „Správnou cestou není eskalovat obchodní válku s USA. Zavádění odvetných protekcionistických opatření ohrozí fiskální stabilitu zemí EU a povede k narušení vnitřního trhu. S americkou stranou musíme nalézt kompromisní řešení, které zachová férové konkurenční prostředí,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Ve hře je vznik nového společného finančního nástroje

Z komise v tomto směru zaznívá, že státní pomoc bude muset být cílená a dočasná. „Státní podpora se musí stát agilnější, musíme se rychleji rozhodovat. Nepotřebujeme ale žádné přehnané rozšiřování dotací v EU,“ mírnil obavy i německý ministr financí Christian Lindner.

Navíc se hovoří o vzniku společného fondu, díky kterému by členské země mohly financovat žádoucí projekty. „Aby se zabránilo roztříštění jednotného trhu kvůli různým úrovním národní podpory a různým kapacitám pro poskytování takové podpory, je také potřeba adekvátní financování na úrovni EU k usnadnění zeleného přechodu v unii jako celku,“ citoval z návrhu opatření Financial Times.

Média však dopředu informovala, že návrhy na společné financování budou nejspíš vágní a spíše se budou soustředit na využití dosavadních nástrojů, zejména 800 miliard eur z fondu obnovy po pandemii. Davidová se však domnívá, že nakonec zřejmě nějaký nový fond vznikne, protože americký balíček je opravdu masivní.

Znovu však upozorňuje, že bude potřeba zajistit, aby byl použit smysluplně. „Pro Českou republiku to bude hodně důležité z toho důvodu, že IRA se hodně týká elektromobility, což zde bude zásadní téma,“ zdůraznila s tím, že Česko zatím v této oblasti zaostává kupříkladu za partnery z visegrádské čtyřky.

Komise v neposlední řadě připouští, že rozvoj zelených technologií může brzdit nedostatek kvalifikované pracovní síly. V tomto směru je potřeba zajistit jejich vzdělávání a zjednodušit uznávání kvalifikací napříč členskými státy. Brusel také plánuje založit „klub kritických surovin“ mezi podobně smýšlejícími partnery, který by zajistil dodávky strategických materiálů. Záměry komise posléze projednají představitelé členských zemí na summitu.