Pavlův „přítel po boku“ Kolář radí s energetikou, ale vybíral i pistoli pro Trumpa. Nebudu druhý Nejedlý, říká | E15.cz

Někdejší ambasador se o politiku zajímá už dlouho, má například podíl na „sarajevském atentátu“ expředsedy ODS Václava Klause. Získal zkušenosti i v byznysu na vysokém postu ve skupině PPF nebo v nadaci majitele České zbrojovky Uherský Brod, nyní CZ Colt Group.

„Jsem seniorní poradce a konzultant, nadále se budu živit jako OSVČ. Pokud o to bude pan prezident stát, rád zůstanu jeho přítelem na telefonu nebo za ním přijdu na Hrad,“ řekl deníku E15 Kolář.

Zároveň popřel, že by usiloval o pozici, jakou má Martin Nejedlý, poradce končícího prezidenta Miloše Zemana. Nejedlý disponuje na Pražském hradě třemi místnostmi, a protože oficiálně nikdy žádnou funkci od nástupu k Zemanovi v roce 2014 neměl, nemusel mít ani bezpečnostní prověrku.

„O prověrku Národního bezpečnostního úřadu si klidně požádám, pokud to bude nutné při mé případné účasti na nějaké poradě,“ dodal Kolář. „Dvacet let jsem působil v zahraniční službě, znám pravidla a vím, co se sluší a patří. Rozhodně nejsem pan Nejedlý,“ podotkl.

Pavel si od Koláře slibuje jasné a pregnantně formulované názory, které mu poskytnou zpětnou vazbu. „Na takovém stylu spolupráce jsme se domluvili. To, že nebudeme v permanentním vztahu, že nechce být součástí žádné pevné struktury, nám dává možnost odstupu,“ vyjádřil se nově zvolený prezident v České televizi.

Ani Westinghouse, ani stíhačky

Kolář po odchodu z diplomacie působil jeden rok jako ředitel pro zahraniční vztahy ve skupině PPF, od té doby je mimo jiné konzultantem české pobočky americké advokátní kanceláře Squire Patton Boggs. Aktuálně se podle svých slov věnuje energetice.

„Pražská kancelář zastupuje například ČEZ ve sporu s Gazpromem. Nemám žádného klienta z Východu. Udržuji si míru odstupu a nezávislosti, která mi umožňuje striktně si svoje klienty vybírat, aby se nestalo, že bych zastupoval někoho, jehož zájmy by mohly být v rozporu se zájmy České republiky,“ uvedl Kolář.

Squire Patton Boggs podle Koláře nepracuje například pro americký zbrojní koncern Lockheed Martin nebo společnost Westinghouse. První z firem by mohla Česku dodat nadzvukové letouny F-35, druhá figuruje mezi možnými dodavateli jaderného bloku. „Neangažuji se v žádné strategické zakázce, která by se rýsovala do budoucna,“ odmítl případný střet zájmů Kolář.

Byl to právě končící prezident Miloš Zeman, který v roce 2017, tedy tři roky po anexi Krymu Ruskem, navrhoval, aby ruský Rosatom získal bez výběrového řízení kontrakt na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Zemanův nástupce Pavel do podobných zakázek zasahovat nehodlá. „Co se týče dostavby jaderného bloku, nemá v tom prezident zásadní slovo. Je to věc vlády. Rozhodně do toho nemíním vstupovat tak, že bych tlačil kohokoli z možných kandidátů na dostavbu,“ řekl.

Babišův dárek pro Trumpa

Šéf ANO Andrej Babiš, který Pavlovi v přímé volbě hlavy státu podlehl, Koláře v kampani často zmiňoval. Hovořil o něm jako o lobbistovi. Babiš se však nezmínil o tom, že Kolář radil i jemu. Před návštěvou tehdejšího premiéra v USA v roce 2019 vybral dárek pro amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Babiš mu chtěl dát broušenou vázu, ale poradil jsem mu pistoli. Jsem předsedou správní rady Nadace rodiny Holečkových, tedy majitele České zbrojovky. Firma vyrobila sto pistolí k výročí vzniku republiky v roce 1918. Přišlo mi, že když výrobní číslo odpovídá datu Trumpova narození, bude to mít symboliku. Československo by před sto lety bez Američanů nevzniklo,“ popsal Kolář podrobnosti předcházející setkání Babiše s Trumpem.

Že se Babiš jako premiér radil s Kolářem o zahraničněpolitických otázkách, potvrdila i pravá ruka lídra ANO Tünde Bartha. Jako poradce pro zahraničí, mezinárodní vztahy a bezpečnostní politiku Kolář externě pracuje i pro předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS). „Jako externista bych pracoval i pro pana prezidenta, nechci už být nikde zaměstnán,“ řekl Kolář.

Aféra s falešnými sponzory

Bývalý velvyslanec se rovněž zapojil do iniciativ podporujících Evropskou unii, v roce 2014 založil think-tank Evropské hodnoty. Od stejného roku se Kolář přátelí s Pavlem, společně založili spolek Pro bezpečnou budoucnost. „Absolvovali jsme řadu přednášek po České republice a vysvětlovali jsme, jaké jsou reálné hrozby a jaké jsou ty smyšlené, jimiž populisté jako Babiš straší občany a manipulují tak s jejich názory a postoji,“ uvedl Kolář.

Lapidárně vysvětlil i to, proč svému příteli pomáhal v kampani: „Jsem aktivní občan, jemuž záleží na zemi, v níž žije spolu se svými dětmi a vnuky. Nechtěl jsem se stydět za svého prezidenta.“

Kolář podle svých slov cítí spoluodpovědnost za to, jak bude Pavel ve funkci nejvyššího ústavního činitele hodnocen. „Proto mu chci být nadále k dispozici. To je vše. Nepotřebuji, aby mě vytáhl k moci, nepotřebuji se s ním nechávat fotit. Všichni vědí, že jsme přátelé, a věděli to i předtím. Mám svoji vlastní kariéru. Když mě někdo bude chtít napadat a z něčeho podezřívat, bude se snažit poškodit pana prezidenta. To je důvod, proč nebudu v jeho týmu,“ poznamenal Kolář.

Nebylo to poprvé, kdy Kolář zasáhl do volby prezidenta a vrcholné politiky. Před pěti lety neúspěšně podporoval v přímé volbě hlavy státu Jiřího Drahoše. A v roce 1997, kdy byl velvyslancem ve Švédsku, jako blízký spolupracovník tehdejšího ministra zahraničí a místopředsedy ODS Josefa Zieleniece první veřejně potvrdil, že špičky občanských demokratů věděly o machinacích s financováním strany.

Šéf ODS Václav Klaus byl v době vypuknutí aféry s falešnými sponzory na návštěvě Bosny a Hercegoviny. To jeho zastánci využili k tomu, aby událost později vedoucí k pádu Klausovy vlády označili za „sarajevský atentát“.

Po návratu ze Švédska nastoupil Kolář do prezidentské kanceláře Václava Havla, kde měl na starosti poradenství pro oblasti evropské integrace a Balkánu. Vrcholem jeho diplomatické kariéry byly mise českého ambasadora ve Washingtonu v letech 2005 až 2010 a v Moskvě v letech 2011 až 2012 za ministra zahraničí Karla Schwarzenberga (TOP 09).