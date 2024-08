Když dvojice exmanažerů z Tesly před sedmi lety zakládala společnost Northvolt, vsadila na očekávaný mohutný nástup čistě elektrických automobilů, do kterých by švédský výrobce dodával klíčovou součást: baterie. O obrovském potenciálu přesvědčily „volty ze severu“ řadu investorů, mimo jiné Goldman Sachs Asset Management nebo koncern Volkswagen, od nichž Northvolt vybral asi dvacet miliard dolarů. Společnost pak díky podpoře Evropské komise dostala od Evropské investiční banky úvěry v hodnotě miliard eur. Northvolt měl být předním evropským zástupcem v souboji se světu dominujícími asijskými baterkáři. V posledním roce ale občas má co dělat, aby se ctí přežil.