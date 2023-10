Westinghouse podá nabídku na dostavbu Dukovan | e15.cz

Nabídku na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech podají všichni tři přihlášení uchazeči. Americká společnost Westinghouse potvrdila, že podá nabídku, už dříve to samé deklarovaly také francouzská EDF a korejská KHNP. Nabídky musí zájemci podat do 31. října. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036.