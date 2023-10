Stát i firmy hledají tisíce lidí na dostavbu Dukovan | e15.cz

Už za šest let má začít výstavba nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. Vítěze tendru na nový reaktor má vláda teprve vybrat, tuzemské firmy, školy i třeba obce na Vysočině se ale připravují už nyní. Tisíce pracovníků, kteří jsou často dnes stále školou povinní, bude potřeba teprve dovzdělat, a například Třebíč už nyní musí přemýšlet, kde pracovníky a jejich rodiny ubytuje. Nový jaderný blok se má podle posledních předpokladů začít stavět v roce 2029, hotovo má být o sedm let později.

„Třebíč byla dlouhá léta zamrzlá, pět deset let zpátky se tu nic nestavělo. Od covidu se výstavba rozjela a když to srovnám s podobně velkými městy v regionu, roste development v Třebíči nejrychleji,“ pozoruje manažer místní kanceláře realitní agentury Sting Tomáš Špaček. Právě v tomto městě žily před čtyřiceti lety, když se Dukovany prvně stavěly, tisíce dělníků a pracovníků. A nyní se musí město, které se v posledních letech spíše potýkalo s odchodem mladých lidí do větších měst, opět připravit na příval nových obyvatel.

Ministerstvo průmyslu a obchodu odhaduje, že na výstavbu a následný provoz elektrárny bude potřeba dovzdělat více než deset tisíc pracovníků a zaměstnat mnoho stávajících specialistů, kteří se na stavbě v průběhu let prostřídají. Starosta Třebíče Pavel Pacal odhaduje, že do města vzdáleného necelých třicet kilometrů od elektrárny přijde zhruba dva tisíce nových obyvatel. „I díky předchozí zkušenosti ze samotné výstavby jaderné elektrárny v osmdesátých letech, která město velmi výrazně zasáhla, se na dopad výstavby připravujeme dlouhodobě,“ přiblížil Pacal.

Radnice již v územním plánu vyhradila kapacity na výstavbu bydlení a průmyslové zóny, rozvojové plochy dosahují až šedesáti hektarů. V současné době stavějí developeři v Třebíči hlavně bytové domy a komplexy. Například v rozvojové lokalitě Vídeňský rybník má vzniknout bytový dům se dvěma sty byty a zhruba šedesát řadových domů. „Kapacity školství mají dostatečnou rezervu, aby pokryly očekávanou zvýšenou poptávku. Stejně tak zdravotnictví, myšleno především třebíčskou nemocnici,“ dodal starosta.

„Poptávka po bytech se stoprocentně zvedne. To je vždy, když se u nějakého města staví nějaká větší továrna,“ řekl realitní makléř Špaček. Najít bydlení není zatím v Třebíči příliš obtížné, stále převažuje nabídka nad poptávkou, byť se trend začíná podle Špačka mírně otáčet. Šanci cítí investoři, kteří se budou s blížícím se zahájením stavby reaktoru shánět po investičních bytech. Velkou poptávku očekávají také lidé žijící ve vesnicích okolo Dukovan, například v Mohelnu nebo Kramolíně, kteří se už nyní pokoušejí prodat nemovitosti za vyšší ceny, než je v místě obvyklé. Ne vždy ale s úspěchem, ještě je brzo, podotkl Špaček.

Lákání pracovníků do Polska

Otázkou zůstává, kde má ČEZ a dodavatelské firmy tolik pracovníků sehnat. Stavební i strojírenské firmy se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalifikovaných lidí. Situaci může zhoršit i fakt, že nové reaktory se chystají stavět Polsko, Francie a další evropské země.

„Hutní podniky potřebují vědět, kdy se začne, aby mohly plánovat své kapacity. Příští týden jsme pozvaní do Polska, a to proto, že s námi chtějí spolupracovat. Může se stát, že když se bude moc dlouho přešlapovat na místě, tak naši odborníci sáhnou po polských nabídkách,“ varuje šéf České asociace ocelových konstrukcí Tomáš Měřínský. To samé platí o specializované strojní technice, například jeřábech nebo čerpadlech, kterých také není ve střední Evropě neomezené množství a je potřeba je včas zajistit.

Stát, respektive ČEZ, zatím čeká na konečné nabídky trojice zájemců o výstavbu dukovanského bloku. Francouzská EDF, jihokorejská KHNP a americký Westinghouse mají na podání nabídky čas do konce října. Vláda má vybrat vítěze tendru v průběhu příštího roku. Nový dukovanský reaktor vyjde pravděpodobně na stovky miliard korun, což znamená nejméně desítky miliard pro české dodavatele. Přestože má výstavba začít za šest let, nezbývá příliš mnoho času na přípravy – ať už dopravní infrastruktury, nebo lidských zdrojů.

Kde sehnat odborníky

Vláda v rámci mezirezortní skupiny vytipovala profese, které budou dodavatelské firmy v souvislosti s výstavbou a provozem elektrárny potřebovat. Potenciální pracovníky chce najít i mezi současnými studenty. „Počítáme se stávajícími jadernými kapacitami, ale budeme programově připravovat vzdělání nové generace prostřednictvím středních a vysokých škol,“ popsal mluvčí ministerstva průmyslu Marek Vošahlík. Zájem je o profese z oblasti elektrotechniky, stavebnictví, strojírenství, chemických technologií, jaderného a radiačního oboru, ekonomie i práva.

Český průmysl, který se má podílet na výstavbě z 65 procent, se dlouhodobě spoléhá na zahraniční pracovníky. Stavebnictví například saturují Ukrajinci, kteří se ale s probíhající válkou i budoucí obnovou země mohou kdykoli vrátit do vlasti. „Je potřeba si přiznat, že Česko dost lidí neporodí. Je potřeba, aby stát deklaroval, že bude zjednodušovat agendu pracovní migrace,“ řekl šéf Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Pokud se opět rozjede výstavba bytů a kanceláří, do toho stát realizuje svůj plán dostavět dálniční síť a postavit vysokorychlostní železnice, případně postavit další jaderné bloky, nemusejí podle stavebních firem současné lidské i surovinové kapacity stačit.

Vláda počítá s tím, že část pracovníků bude pocházet ze zahraničí, podle Vošahlíka půjde zejména o odborníky ze Slovenska, kteří mají zkušenosti z výstavby slovenských jaderných bloků. „I ostatní projekty výstavby nových jaderných zdrojů ukázaly, že část, a to zejména úzce specializovaných pracovníků, přichází ze zahraničí,“ uvedl.

Samotná Třebíč nyní apeluje na vládu, aby dostavěla dopravní infrastrukturu v regionu. Do Dukovan nebudou mířit jen lidé, ale i rozměrný materiál, pro které musí stát vybudovat speciální návozové trasy. To vše musí stát zvládnout předtím, než se vůbec začne stavět.