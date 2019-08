Levnější jüan může poškodit i český autoprůmysl, tvrdí ekonom Táborský | E15.cz

Jen několik hodin po zavedení dalších cel ze strany USA vůči Číně reagovaly čínské úřady tlakem na další umělé oslabení své měny. Cena čínského jüanu klesla na nejnižší hodnotu od hospodářské krize, čímž získali výhodu domácí exportéři. Naopak to může znamenat komplikace pro vývozce do Číny včetně evropských automobilek a na ně navázaných českých firem.

Jedním z důsledků eskalující obchodní války mezi USA a Čínou bude pravděpodobně to, že například evropská auta v nejlidnatější zemi světa podraží. Další souvislosti pnutí mezi USA a Čínou vysvětluje v rozhovoru pro E15.cz ekonom Komerční banky František Táborský.

Proč Čína v současnosti ovlivňuje sílu své měny?

Není to příliš jednoznačné, my si myslíme, že ji ovlivňuje, ale spíše ve smyslu, že ji stabilizuje, ne že by ji záměrně oslabovala. Jistější měna vyvolává jistější podmínky. Ačkoliv by se dalo říct, že Čína je silný exportér a slabší kurz by jí mohl vyhovovat, tak stále více importuje. To se prodražuje tuzemským spotřebitelům. Oslabení tedy není nijak pozitivní, navíc se na něj nabalí odliv kapitálu, který je silnější než v jiných zemích s ohledem na to, že se jedná o rizikovou zemi. To, co se nyní děje je podivný moment, kdy vidíme, že Číňané dovolili, aby měna klesla pod psychologickou hranici.

Jak může oslabení jüanu dopadnout na USA?

Stále se bavíme o hře, zda dochází k zvýhodnění čínského exportu, čímž může dojít ke kompenzaci cel. Na druhé straně se to prodražuje domácnostem, nyní ale nejspíš zvítězila slabší měna s ohledem na export.

Co oslabení jüanu znamená v regionu?

Výsledkem bylo například nakupování japonského jenu, který je považovaný za bezpečný přístav. Polepšily si i ostatní měny jako švýcarský frank, rostla zároveň cena zlata.

Jaké nástroje by mohla Čína vůči USA dál použít?

Může dojít k dalším hrám s devizovými rezervami a k přímým či nepřímým intervencím, což se ale v podstatě už děje. Může dojít k hlubšímu oslabení jüan na úroveň, kdy by cla již na Čínu nedopadala. Ale vracíme se znovu k dopadům na domácí ekonomiku. Dochází k intenzivnějšímu využívání nástrojů fiskální politiky, kdy se více investuje do dalších odvětví a probíhá snaha orientovat se méně na USA, nicméně to je proces na dlouhou dobu. Je ale otázkou, zda chce s Čínou někdo spolupracovat ve chvíli, kdy je hlavním nepřítelem Ameriky.

Je to něco, o čem investoři reálně přemýšlejí, tedy buď hrát s Čínou, nebo naopak s USA?

Určitě je to vidět na americké straně, kdy je americkým investorům zakazováno obchodovat s korporátními nebo státními dluhopisy v Rusku. To stejné se může stát v případě Číny, což by ze země odlákalo další investory a vytáhlo peníze jinam, což by se propsalo do dalšího propadu jüanu.

Jaký dopad může mít situace reálně na český obchod s Čínou?

Samozřejmě měna vždy hraje roli, ale zahraniční obchod není tak velký, aby byl dopad razantní. Ale můžeme očekávat dopad skrze Německo, kdy vidíme, že zpomalení spolkové ekonomiky je dáno zpomalením ekonomiky Číny, například skrze nižší poptávku po autech. Obecně vidíme, že Čína díky své velikosti pomáhá udávat tempo hospodářského cyklu. Vlivy na Česko tak budou spíše nepřímé skrze Německo.