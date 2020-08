General Dynamics dodá Španělsku obrněnce za 1,7 miliardy eur | E15.cz

Španělské ministerstvo obrany podepsalo v úterý smlouvu o společném podniku General Dynamics European Land Systems – Santa Bárbara Sistemas (GDELS-SBS) a tří dalších firem. Cena kromě dodávky vozidel Piranha zahrnuje i servis, zajištění životního cyklu a podporu vývozu obrněnců na zahraniční trhy. Podíl GDELS-SBS má hodnotu 733 milionů eur. Očekává se, že program se rozšíří až na tisícovku vyrobených obrněnců.

„Upřímně děkujeme španělskému ministerstvu obrany za důvěru v naši podvozkovou platformu, práci našich inženýrů a v naše průmyslové schopnosti,“ řekl viceprezident GDELS Juan Escriña. „Jako spolehlivý partner španělské armády je GDELS hrdá, že může pomoci chránit španělské vojáky a zlepšit jejich strategickou mobilitu nejmodernějšími bojovými vozidly na podvozku 8 × 8,“ dodal.

Joint venture GDELS-SBS bude vyrábět osmikolové obrněnce ve svých podnicích v Trubii a v Seville ve spolupráci s ostatními členy konsorcia, společnostmi Indra Sistemas, Sapa Placencia a Escribano Mechanical & Engineering.

Španělské ministerstvo obrany přijalo Národní průmyslový plán, podle kterého nesmí podíl domácího průmyslu na zakázce činit méně než 70 procent její hodnoty. Joint venture zapojené firmy založily právě i kvůli tomuto vládnímu plánu.

Za GDELS Santa Bárbara Sistemas se do projektu zapojí přímo 650 zaměstnanců a nepřímo dalších 1100.

Zakázka španělské armády, které má v přepočtu hodnotu přes 45 miliard korun, je o něco nižší než chystaná akvizice českého ministerstva obrany. To chce nakoupit 210 pásových obrněných vozidel za více než 50 miliard korun.

Ve výběrovém řízení se spolu s americko-španělskou GDELS utká německý Rheinmetall a britsko-švédská BAE Systems/Hägglunds.

Rheinmetall se před týdnem dohodl s maďarskou vládou na založení podniku na výrobu bojových vozidel pěchoty Lynx v Maďarsku. Kontrakt má hodnotu více než dvou miliard eur, uvedli zástupci německé zbrojovky a maďarské vlády. Kolik obrněnců se v zemi vyrobí, neupřesnili.

Zatímco Španělsko požaduje zapojení 70 procent svého průmyslu do zbrojních zakázek, českému ministerstvu obrany stačí pouze 40 procent. Někteří odborníci míní, že po přenesení výroby do Maďarska bude muset Rheinmetall českou stranu přesvědčit, že je schopen požadovaný podíl na padesátimiliardové zakázce zajistit. Tedy v případě, že by ji získal.

Představitelé Rheinmetallu ujišťují, že české podniky by se mohly zapojit i do výroby obrněnců pro maďarskou armádu.