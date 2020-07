Výrobci obrněnců za desítky miliard licitují o kanón | E15.cz

Zdvih neboli rozsah náměru kanonu má být podle informací deníku E15 jedním z důležitých technických kritérií soutěže. Tvrdí to zdroje blízké vedení armády s tím, že výhodu v tomto směru má americko-španělské konsorcium General Dynamics European Land Systems (GDELS) s obrněncem Ascod 42. Jeho konkurenty jsou vozidla KF41 Lynx německého koncernu Rheinmetall Defencea a CV90 britsko-švédského dodavatele BAE Systems/Hägglunds.

Kanon obrněnce Ascod má podle šéfa pro mezinárodní obchod a služby GDELS Thomase Strassera zdvih až šedesát stupňů. „Elevace je klíčové kritérium při vývoji věže, kdy se navrhuji všechny hlavní subsystémy pro další požadované parametry, jako je rotace věže v úhlu 360 stupňů, zaměřování nebo nabíjení ve všech pozicích,“ uvedl s poukazem na skutečnost, že případné budoucí úpravy zdvihu by byly obtížně proveditelné.

Německý Lynx má náměr 45 stupňů. „Vozidlo a jeho věž Lance jsou navrženy tak, aby byly co nejmodulárnější. Ke změně maximální elevace automatického kanonu stačí, aby zákazník změnil požadavky,“ řekl viceprezident Rheinmetallu Oliver Mittelsdor. „Už dnes máme alternativu, která pokrývá elevační úhly až do sedmdesáti stupňů,“ dodal.

Mluvčí české pobočky BAE Systems Zdeněk Soudný potvrdil, že ve světě nejrozšířenější pěchotní bojový obrněnec CV-90 se zatím dodával se zdvihem do 45 stupňů. Objednaly si ho Švédsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švýcarsko nebo Estonsko. „Případné zvýšení zdvihu možné je, záleží na zákazníkovi,“ podotkl Soudný.

Úředníci mlčí

Ministerstvo obrany odmítlo technické požadavky upřesnit. „S výrobci z Německa, Španělska a Švédska si vyjasňujeme předběžné nabídky. V létě bychom měli firmy vyzvat k podání konečných nabídek, které vyhodnotíme a vybereme vítěze,“ uvedla Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva.

Úřad nevylučuje, že zdvih kanonu může sehrát roli. „Hodnotící komise bude zkoumat řadu takticko-technických parametrů,“ reagovala Zechmeisterová. Dodala, že sdělování podrobných informací by mohlo ovlivnit nebo narušit proces výběru dodavatele, a ministerstvo je proto nebude poskytovat.

Komise by podle vojenského a bezpečnostního analytika Lukáše Visingra měla ke zdvihu hlavní přihlížet. „Je důležitý kvůli boji ve městech s hustou zástavbou nebo pro sestřelování dronů, které budou stále rozšířenější,“ řekl a připomněl, že zastaralá BVP-2, která chce armáda nahradit, mají zdvih kanonu přes sedmdesát stupňů.

Visingr navíc míní, že ministerstvo by mělo uvažovat o větší ráži rychlopalného děla než třicet milimetrů. „Nebo by alespoň mělo žádat věž, která by v budoucnu montáž kanonu větší a v boji efektivnější ráže umožnila,“ poznamenal.