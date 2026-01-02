Havlíček našel náměstka z energetické branže. Na ministerstvo průmyslu míří Tykačův exmanažer
- Novým náměstkem ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) se stal bývalý dlouholetý manažer energetické skupiny Sev.en miliardáře Pavla Tykače Marcel Dlask.
- Na ministerstvu by měl mít na starost energetiku.
- Novým náměstkem na MPO se stal za Motoristy také Jan Sechter z Hospodářské komory.
Dlask by měl na ministerstvu zastupovat koaliční SPD, za které byl poslancem v minulém volebním období. Dlask byl v letech 2017 až 2024 provozním ředitelem Elektrárny Chvaletice, která patří do skupiny Sev.en. Od loňského dubna do letošního října byl poslancem za SPD, za které kandidoval i v říjnových sněmovním volbách. Mandát ale neobhájil.
Havlíček hledal někoho z energetické branže
Havlíček už v prosinci potvrdil, že s Dlaskem o funkci náměstka jedná. Energetiku je podle něj na ministerstvu nutné posílit. „Byli bychom rádi za někoho z energetické branže,“ dodal ministr.
Vedle Dlaska se novým náměstkem stal také Sechter. Havlíčkovým náměstkem už byl, a to v době, kdy Havlíček vedl ministerstvo dopravy. Sechter je také bývalým velvyslancem v Polsku a Rakousku.
Před jmenováním Havlíčka ministrem průmyslu byli náměstky na MPO Martin Frélich, Jan Kavalírek a Štěpán Hofman. Jedno volné místo náměstka na MPO ještě zůstalo neobsazeno.
Tykačova energetická skupina Sev.en provozuje v Česku například uhelné elektrárny a těžbu uhlí, podniká v dalších energetických oblastech, ocelářství, petrochemii a dalších průmyslových sektorech, a to v ČR i v zahraničí. V závěru listopadu skupina oznámila, že za rok plánuje uzavřít své uhelné elektrárny Chvaletice, Počerady a elektrárnu s teplárnou v Kladně.