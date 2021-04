Havlíček: Rosatom nejspíše vypadne ze hry o Dukovany | E15.cz

Česko s největší pravděpodobností nepošle do Ruska v rámci na tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany takzvaný bezpečnostní dotazník, což by prakticky znamenalo vyloučení ruské státní firmy Rosatom z účasti na této zakázce. Je to reakce na sobotní oznámení informací bezpečnostních složek, že se ruská rozvědka GRU měla podílet na výbuchu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014.